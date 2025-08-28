SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de agosto 2025 - 15:50

Paritarias: cuánto cobrarán los trabajadores de la construcción desde septiembre

Los empleados percibirán un nuevo aumento desde septiembre. Impacta en todas las categorías y regiones.

Los incrementos pactados no solo benefician directamente a los ingresos de los trabajadores, sino que también repercuten en el costo de la construcción. 

Mariano Fuchila

Los obreros de la construcción que se desempeñan en el área petrolera y gasífera tendrán una nueva escala salarial a partir de septiembre de 2025, luego del acuerdo paritario cerrado entre la UOCRA y las cámaras empresarias del sector. El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.

De esta manera, los salarios de septiembre reflejan dos ajustes consecutivos aplicados sobre las bases de junio y julio, con impacto directo en todas las provincias incluidas en el convenio.

Así quedaron los salarios de septiembre según categoría y zona

Zona A (CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, entre otras provincias):

  • Oficial especializado: $5.050 por hora

  • Oficial: $4.325 por hora

  • Medio oficial: $3.995 por hora

  • Ayudante: $3.670 por hora

  • Sereno: $666.325 por mes

Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut):

  • Oficial especializado: $5.603 por hora

  • Oficial: $4.793 por hora

  • Medio oficial: $4.420 por hora

  • Ayudante: $4.095 por hora

  • Sereno: $742.704 por mes

Zona C (Santa Cruz):

  • Oficial especializado: $7.730 por hora

  • Oficial: $7.240 por hora

  • Medio oficial: $6.989 por hora

  • Ayudante: $6.787 por hora

  • Sereno: $1.110.600 por mes

Zona C Austral (Tierra del Fuego):

  • Oficial especializado: $10.006 por hora

  • Oficial: $8.570 por hora

  • Medio oficial: $7.910 por hora

  • Ayudante: $7.279 por hora

  • Sereno: $1.328.216 por mes

Impacto en el costo de la construcción

Los incrementos pactados no solo benefician directamente a los ingresos de los trabajadores, sino que también repercuten en el costo de la construcción. Según el INDEC, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en julio una suba del 1,6% mensual, lo que llevó la variación acumulada del año al 10,9% y la interanual al 31%.

El motor principal de este aumento fue la mano de obra, con un alza del 1,7%, en línea con lo acordado en paritarias. A esto se sumaron los aumentos autorizados por ENRE y ENARGAS en tarifas de electricidad, gas y agua, además de otros servicios relacionados.

Por su parte, los materiales subieron 1,5%, destacándose fuertes alzas en artefactos eléctricos y de iluminación. Sin embargo, algunos insumos metálicos y productos de hormigón mostraron bajas, lo que atenuó parcialmente la presión sobre los costos.

