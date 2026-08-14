Ford impulsa el talento joven y abre nuevas oportunidades laborales en el mundo tecnológico

La automotriz, junto a Ford Philanthropy y Fundación Forge, fortalece su iniciativa de capacitación gratuita orientada a la inserción laboral en dicho sector.

Ford Argentina avanza en la formación de jóvenes para la inserción en el mundo laboral

Con el objetivo de acortar la brecha entre educación y empleo , Ford Argentina continúa desarrollando el programa Ford , una propuesta regional que apunta a formar jóvenes en habilidades tecnológicas clave para facilitar su ingreso al mercado laboral.

El programa está dirigido a personas de entre 18 y 24 años , se dicta en formato 100% virtual, gratuito y con una duración aproximada de un año , y ya alcanzó a más de 1.200 participantes en América Latina , incluyendo países como Argentina, Chile, Perú, Brasil y Colombia.

En el marco de esta propuesta, la compañía organizó un encuentro con estudiantes que se encuentran en la etapa final del programa, especialmente aquellos que cursan los bootcamps de Automatización con IA y Data Analytics .

La jornada incluyó charlas, reconocimientos y espacios de networking con ejecutivos de la compañía, en un entorno pensado para acompañar el paso hacia el mundo laboral.

El evento fue conducido por Julieta Schulkin y Joan Cwaik, quienes abordaron el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en el futuro del trabajo.

En el marco de esta propuesta, la compañía organizó un encuentro con estudiantes que se encuentran en la etapa final del programa, especialmente aquellos que cursan los bootcamps de Automatización con IA y Data Analytics.

“Fue una jornada muy motivadora, en la que los chicos y chicas se van inspirados, en un día que seguramente será un hito en su carrera”, expresó Schulkin.

Reconocimiento al esfuerzo y preparación para el futuro

Durante el encuentro, los estudiantes recibieron sus diplomas en un acto simbólico que marcó el cierre de esta etapa formativa. La jornada continuó con actividades de integración, sorteos y un almuerzo compartido, además de la posibilidad de conocer de cerca los últimos lanzamientos de la marca.

“A mi yo de antes de empezar el programa le diría que no se rinda, que los momentos difíciles van a aparecer, pero que vale la pena seguir adelante", señaló Florencia, una de las participantes.

Uno de los momentos centrales fue el espacio de Speed Mentoring, donde los jóvenes pudieron dialogar en grupos reducidos con referentes de áreas como Recursos Humanos, Tecnología y Experiencia del Cliente, intercambiando inquietudes sobre habilidades demandadas, desafíos profesionales y oportunidades en el sector tecnológico.

“Hoy es un día para celebrar. Ver a los estudiantes recibir este reconocimiento es la confirmación de que un año de esfuerzo y dedicación tiene su recompensa”, destacó Marcelo Ramos.

De esta manera, Ford se consolida como una herramienta concreta para impulsar el desarrollo profesional de jóvenes en un contexto de transformación tecnológica, apostando a la educación como motor de crecimiento y generación de oportunidades en la región.