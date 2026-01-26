Paritarias de la construcción: cuánto cobrarán los trabajadores en febrero 2026

El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.

Los obreros de la construcción que se desempeñan en el área petrolera y gasífera cerraron paritarias en el primer mes del año y tendrán una nueva actualización en la escala salarial , según lo establecido en el acuerdo cerrado entre la UOCRA y las cámaras empresarias del sector. El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08 , que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.

Los salarios de febrero se actualizarán respecto a los de enero y aumentarán un 1,8% después de haber recibido una suba del 2% en el primer mes del año.

Oficial especializado: $8.397 por hora

Oficial: $7.873 por hora

Medio oficial: $7.597 por hora

Ayudante: $7.377 por hora

Sereno (mensual): $1.208.753 por mes

Zona C Austral

Tierra del Fuego.

Oficial especializado: $10.940 por hora

Oficial: $9.358 por hora

Medio oficial: $8.648 por hora

Ayudante: $7.960 por hora

Sereno (mensual): $1.446.064 por mes

Impacto en el costo de la construcción

Los incrementos pactados no solo benefician directamente a los ingresos de los trabajadores, sino que también repercuten en el costo de la construcción. Según el INDEC, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en diciembre una suba del 1,4% mensual, lo que llevó la variación acumulada del año al 22,9% y la interanual también al 22,9%.

El motor principal de este aumento fueron los materiales, con un alza del 1,6%. Por su parte, la mano de obra subió un 1,3%.