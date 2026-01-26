SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
26 de enero 2026 - 18:08

Paritarias de la construcción: cuánto cobrarán los trabajadores en febrero 2026

El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.

Los trabajadores de la construcción recibirán un aumento del 1,8% en febrero.

Los trabajadores de la construcción recibirán un aumento del 1,8% en febrero.

Mariano Fuchila

Los obreros de la construcción que se desempeñan en el área petrolera y gasífera cerraron paritarias en el primer mes del año y tendrán una nueva actualización en la escala salarial, según lo establecido en el acuerdo cerrado entre la UOCRA y las cámaras empresarias del sector. El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.

Los salarios de febrero se actualizarán respecto a los de enero y aumentarán un 1,8% después de haber recibido una suba del 2% en el primer mes del año.

Informate más

Cuánto cobrarán los trabajadores de construcción en febrero de 2026

Zona A

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

  • Oficial especializado: $5.470 por hora

  • Oficial: $4.679 por hora

  • Medio oficial: $4.324 por hora

  • Ayudante: $3.980 por hora

  • Sereno (mensual): $723.032 por mes

Zona B

Neuquén, Río Negro y Chubut.

  • Oficial especializado: $6.071 por hora

  • Oficial: $5.196 por hora

  • Medio oficial: $4.793 por hora

  • Ayudante: $4.438 por hora

  • Sereno (mensual): $805.489 por mes

Zona C

Santa Cruz.

  • Oficial especializado: $8.397 por hora

  • Oficial: $7.873 por hora

  • Medio oficial: $7.597 por hora

  • Ayudante: $7.377 por hora

  • Sereno (mensual): $1.208.753 por mes

Zona C Austral

Tierra del Fuego.

  • Oficial especializado: $10.940 por hora

  • Oficial: $9.358 por hora

  • Medio oficial: $8.648 por hora

  • Ayudante: $7.960 por hora

  • Sereno (mensual): $1.446.064 por mes

Impacto en el costo de la construcción

Los incrementos pactados no solo benefician directamente a los ingresos de los trabajadores, sino que también repercuten en el costo de la construcción. Según el INDEC, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en diciembre una suba del 1,4% mensual, lo que llevó la variación acumulada del año al 22,9% y la interanual también al 22,9%.

El motor principal de este aumento fueron los materiales, con un alza del 1,6%. Por su parte, la mano de obra subió un 1,3%.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias