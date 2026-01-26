Los obreros de la construcción que se desempeñan en el área petrolera y gasífera cerraron paritarias en el primer mes del año y tendrán una nueva actualización en la escala salarial, según lo establecido en el acuerdo cerrado entre la UOCRA y las cámaras empresarias del sector. El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.
Paritarias de la construcción: cuánto cobrarán los trabajadores en febrero 2026
El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.
Cuánto cobrarán los metalúrgicos en febrero de 2026 tras la última paritaria
Paritarias: Pullaro aseguró que las clases empezarán "en tiempo y forma" en Santa Fe
Los salarios de febrero se actualizarán respecto a los de enero y aumentarán un 1,8% después de haber recibido una suba del 2% en el primer mes del año.
Cuánto cobrarán los trabajadores de construcción en febrero de 2026
Zona A
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
Oficial especializado: $5.470 por hora
Oficial: $4.679 por hora
Medio oficial: $4.324 por hora
Ayudante: $3.980 por hora
Sereno (mensual): $723.032 por mes
Zona B
Neuquén, Río Negro y Chubut.
Oficial especializado: $6.071 por hora
Oficial: $5.196 por hora
Medio oficial: $4.793 por hora
Ayudante: $4.438 por hora
Sereno (mensual): $805.489 por mes
Zona C
Santa Cruz.
Oficial especializado: $8.397 por hora
Oficial: $7.873 por hora
Medio oficial: $7.597 por hora
Ayudante: $7.377 por hora
Sereno (mensual): $1.208.753 por mes
Zona C Austral
Tierra del Fuego.
Oficial especializado: $10.940 por hora
Oficial: $9.358 por hora
Medio oficial: $8.648 por hora
Ayudante: $7.960 por hora
Sereno (mensual): $1.446.064 por mes
Impacto en el costo de la construcción
Los incrementos pactados no solo benefician directamente a los ingresos de los trabajadores, sino que también repercuten en el costo de la construcción. Según el INDEC, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en diciembre una suba del 1,4% mensual, lo que llevó la variación acumulada del año al 22,9% y la interanual también al 22,9%.
El motor principal de este aumento fueron los materiales, con un alza del 1,6%. Por su parte, la mano de obra subió un 1,3%.
