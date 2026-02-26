Crespo fue consultado por el interés de River y eludió: "Estoy enfocado en San Pablo, lo tomo con calma" + Seguir en









Uno de los candidatos a reemplazar a Gallardo en River rompió el silencio y repondió con una sonrisa sobre el supuesto interés del "Millonario".



Uno de ellos grandes candidatos a ser el nuevo entrenador de River es Hernán Crespo, actual DT de San Pablo de Brasil. Por su pasado en el club de Núñez y esta nueva posibilidad, el miércoles por la tarde fue consultado al respecto.

Crespo se formó en River y consiguió algunos de sus mayores éxitos deportivos. Además de que, desde que comenzó su carrera como entrenador, expresó en reiteradas ocasiones que sería un equipo que le gustaría dirigir.

"Ante todo, todos conocen mi trayectoria en River Plate. Para mí, es un gigante del fútbol mundial, igual que el San Pablo. Así que el interés es un complemento a mi trabajo. Lo tomaré con calma, concentrado en mi trabajo", manifestó Crespo a la prensa con una sonrisa.

Luego, aclaró: "Estoy concentrado en el Brasileirao, también concentrado en el Paulistao, una gran oportunidad que construimos con mucho sacrificio. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta experiencia?".

@andrehernan #BrasileirãoNoPrimeVideo #SãoPaulo #HernánCrespo #CampeonatoBrasileiro #CFCxSAO pic.twitter.com/RYF0lNv8vZ — Prime Video Sport Brasil (@pvsportbr) February 25, 2026 El año pasado, durante el Mundial de Clubes, Crespo comentó su deseo de dirigir al 'Millonario' en un futuro: "El único lugar donde me gustaría dirigir, siempre respetando los lugares que un colega tiene, como es Marcelo Gallardo, es River, por mi pasado en el club es normal anhelar estar ahí el día de mañana".

“Quiero volver por lo que significa el Monumental para mí. River tiene que ver con mi infancia. Es el lugar donde todo es familiar. A mí nadie me va a explicar cómo es River y me gustaría volver a vivir experiencias, a luchar juntos por cosas”, expresó.