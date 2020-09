Le podría tomar al menos tres años a la Argentina recuperar el PBI prepandemia Así lo planteo el economista Emmanuel Álvarez Agis. Además, se refirió a las medidas del BCRA para compra de dólares al señalar que "este tipo de medidas de control de capital no funcionarán" y "quizá la situación empeore y la gente no pueda no pedir dólares de ninguna forma".