Peligro reservas: estiman que las exportaciones del agro caerán en 2025 ante malas proyecciones de precios

Las proyecciones de precios para los principales cultivos del país no son alentadoras para lo que queda de 2024. Si bien se espera un tenue rebote en 2025, los valores permanecerían bastante por debajo del promedio de los últimos años, lo cual generaría una caída de las exportaciones argentinas y presionaría sobre las reservas del Banco Central (BCRA).

El "think thank" dependiente de la Fundación Mediterránea, fundado por Domingo Cavallo en 1977, y que hasta hace poco tuvo a Carlos Melconian como su economista referente, remarcó que las estimaciones se basan en la buena cosecha que está teniendo Estados Unidos, y las que podrían tener otros importantes productores como Brasil y Argentina, la cual no sería acompañada por un incremento de símil magnitud en la demanda.

En este contexto, el informe exhibió su preocupación por el impacto que esto podría tener en las exportaciones del agro a nivel local, aunque aclaró que la buena performance del sector energético en materia de comercio exterior tanto en 2024 como en las proyecciones a futuro, podría ayudar a compensar el efecto negativo mencionado anteriormente.

Los cálculos del IERAL para la producción del agro en 2025 contemplan un crecimiento de la superficie implantada de soja y retroceso de la del maíz (por el temor de los agricultores de no poder controlar la plaga de la chicharrita) y un aumento de las existencias de soja en manos de productores.