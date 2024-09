Por primera vez en 5 años, la Argentina importará soja desde EEUU

La soja de EEUU viaja a la Argentina

Según Bloomberg, tomando como base información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Argentina compró 88.400 toneladas métricas de porotos de soja para ser enviados durante la temporada actual.

Como se mencionó, la clave es el derrumbe de precios, en un contexto en que está comenzando la cosecha de la oleaginosa en Estados Unidos, y se espera un volumen récord.

La estimación es que esta operación, partiendo desde los puertos de Nueva Orleans, se haría por u$s395 la tonelada, alrededor de u$s16 más barato que la soja argentina, según datos de Commodity3.

“Las trituradoras en Argentina, incluidas Viterra Inc. de Glencore, Cargill Inc. y Louis Dreyfus Co., a menudo operan con una capacidad ociosa elevada después de que las expansiones industriales de las últimas dos décadas superaron el crecimiento de la producción agrícola, mientras los productores lidian con altos impuestos y distorsiones del tipo de cambio”, repasó Bloomberg.