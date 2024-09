Pesca: continúa el crecimiento de las exportaciones del sector pese a caída de precios

Asimismo señala que "el precio promedio del langostino tuvo un aumento en este período del 2,4%; pero no logró recuperarse de la tendencia a la baja que tuvo el mercado en los últimos casi cuatro años”. "Sin embargo, no fue suficiente para equiparar la demanda de 2021, ya que en los últimos años la caída fue notoria. En total se exportaron 54 mil toneladas, un 61% más que en 2023, pero menos que en 2021, cuando para este período se habían vendido 58 mil toneladas", agrega el estudio.

Por otro lado, también aumentaron las ventas de filete de merluza hubbsi un 14% en volumen y sin variación en el precio en el período analizado. En total se exportaron 44 mil toneladas a un precio promedio de u$s 3.220, recaudando u$s 142 millones. “Fue positiva la recuperación del mercado de Brasil, en volumen se está en los niveles de 2022, aunque el precio de la merluza sigue casi tan bajo como el año pasado, a u$s 3.289 la tonelada“, sostiene el estudio.

En esta producción, España también es un destino fundamental para la pesca argentina: “Es el segundo mercado en importancia, subió levemente la demanda y mantuvo el precio, ocurriendo lo mismo con Estados Unidos, aunque en este caso y a pesar de ser el tercer mercado más importante, los volúmenes que se manejan son mucho más bajos, entre 3 mil y 4 mil toneladas”.

Una situación particular se registró con el calamar Illex: subió tanto la demanda como el precio. Se exportaron 142 mil toneladas que implicaron un repunte del 20% y se vendió a u$s 2.540, un 14% más caro que en 2023. China requirió un 44% más que en 2023 y Singapur un 37%. Corea compró un 17% menos y pagó el precio más bajo, a razón de u$s 2.310 la tonelada. España ocupa el cuarto lugar en importancia por precio: se vendieron 9.400 toneladas a un valor de u$s 3.420.