Marítimos comenzaron un paro general pesquero tras el recorte del 40% del salario

La organización sindical y las cámaras Capeca, Capip y CEPA no alcanzaron un acuerdo y los empresarios ratificaron las reducciones salariales del 40%, por lo que el gremio nacional decidió una huelga general en el sector de pesca.

Luego de varios encuentros entre las partes, el SOMU sostuvo en un comunicado de prensa que "los patrones optaron por la aplicación de medidas egoístas y no solidarias y ratificaron una baja en los valores de producción del langostino, la merluza y el calamar, lo que perjudica a los trabajadores", puntualizó el secretario general del sindicato nacional, Raúl Durdos.

"El SOMU no acepta ninguna reducción de los valores de producción y tampoco una quita del salario de los trabajadores marítimos. Tampoco la extorsión a la que las cámaras pretenden someterlos con la amenaza de que no saldrán los barcos si esos valores no bajan. Ello genera un lock out patronal", denunció.

Durdos señaló su "preocupación" ante "la insensibilidad de los Ministerios de Trabajo y de Desarrollo Productivo y de la Subsecretaría de Pesca, ya que siendo esencial la actividad y, en especial, sacrificada y peligrosa, el Estado no sugirió a la patronal que saque los buques", y enfatizó su "esperanza" de que la cartera laboral no dicte esta jornada "la conciliación obligatoria ante el inicio del conflicto".

El sindicalista también denunció que las cámaras procuran aprovecharse de "la crisis sanitaria para reducir los salarios y bajar convenios", y dijo que "el gremio no lo permitirá porque "las empresas vienen hoy por el langostino congelado, luego lo harán por el fresco, mañana por la merluza y, al final, por el calamar".

El SOMU integra a nivel nacional la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) que conduce el marítimo Juan Carlos Schmid.