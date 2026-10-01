¿Querés invertir pero no tenés experiencia? Conocé al plazo fijo

Este depósito bancario permite conocer de antemano el interés que se cobra al vencimiento. Conocé qué ofrecen los bancos y qué hay que considerar.

La tasa cambia según el banco y el canal elegido. En septiembre, las entidades informaron rendimientos diferentes para depósitos a 30 días.

Si nunca invertiste, el plazo fijo puede ser una de las alternativas más sencillas para empezar a entender cómo funciona una colocación financiera. La operación consiste en depositar una determinada suma de dinero en un banco durante un período establecido y recibir el capital más los intereses cuando llega el vencimiento.

Actualmente, las tasas que ofrecen las entidades presentan diferencias importantes. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya no establece una tasa mínima obligatoria para estos depósitos, por lo que cada banco define el rendimiento que ofrece a sus clientes. Para una colocación a 30 días, las principales entidades tradicionales informaron tasas que van desde el 16% hasta el 21% en los últimos relevamientos.

La elección no pasa solamente por mirar qué banco paga más. También hay que tener en cuenta cuánto dinero se puede dejar inmovilizado, cuándo se necesita recuperar los fondos y cómo se compara el rendimiento obtenido con la evolución de los precios.

Un plazo fijo es una inversión mediante la cual una persona coloca dinero en una entidad financiera durante un período determinado . A cambio de dejar esos fondos inmovilizados, el banco paga intereses . Cuando termina el plazo elegido, el ahorrista recibe nuevamente el capital depositado más el rendimiento generado.

La modalidad tradicional no permite retirar el dinero antes de la fecha de vencimiento. Por eso, antes de constituirlo conviene separar los pesos que pueden permanecer inmovilizados durante todo el período de aquellos que pueden ser necesarios para gastos o imprevistos.

El plazo más común es el de 30 días, aunque también existen alternativas a 60, 90 días y períodos superiores. La tasa informada por los bancos se expresa como Tasa Nominal Anual (TNA). Para calcular cuánto se obtiene en un período menor a un año, se toma esa tasa como referencia y se la aplica proporcionalmente al tiempo de la colocación.

Por ejemplo, una TNA del 18% no significa que una persona vaya a recibir 18% de interés después de dejar el dinero durante 30 días. Para ese período, el rendimiento es considerablemente menor porque la inversión permanece un mes y no doce.

Las tasas que ofrecen los principales bancos

Las tasas pueden cambiar incluso en un mismo mes. Por eso, el porcentaje vigente al momento de constituir el depósito es el que determina el rendimiento de la operación. Las principales entidades informaron estas tasas nominales anuales para un plazo fijo en pesos a 30 días:

Banco Provincia: 21%

Banco Macro: 19,5%

BBVA: 19%

Banco Nación: 18,75%

Banco Credicoop: 18,5%

ICBC: 18,1%

Banco Galicia: 17,25%

Banco Ciudad: 17%

Banco Santander: 16,5%

Banco Patagonia: 16%

Los pros y contras de esta herramienta

Una de las principales características del plazo fijo tradicional es la previsibilidad. Al momento de la operación, el ahorrista conoce la tasa pactada, el plazo y cuánto dinero va a recibir al vencimiento. Esto permite calcular el rendimiento sin depender de una cotización diaria o de movimientos en el mercado.

También es una alternativa relativamente simple para quienes nunca invirtieron. No requiere comprar o vender activos durante el período de colocación y puede gestionarse desde una aplicación bancaria, una página web, un cajero automático o una sucursal, según la entidad.

La principal limitación es la falta de liquidez. Una vez constituido un plazo fijo tradicional, el dinero queda inmovilizado hasta la fecha pactada. Si el ahorrista necesita esos pesos antes, no puede retirarlos como lo haría con el saldo disponible de una cuenta bancaria. Además, existe el riesgo de que el rendimiento obtenido quede por debajo de la inflación del período. El rendimiento promedio de los plazos fijos a 30 días se ubicó en torno al 1,62% mensual en septiembre, mientras que la inflación de agosto fue del 1,7%.

Esto significa que recibir más pesos al vencimiento no necesariamente implica aumentar el poder de compra. Para analizar el resultado real de la inversión también hay que comparar el interés obtenido con la evolución de los precios durante el mismo período.

Por último, no todos los plazos fijos tienen las mismas características. Además del tradicional existen alternativas como los depósitos ajustables por UVA, que siguen otra lógica porque el capital se actualiza con un índice distinto. Antes de elegir una modalidad, hay que revisar el plazo, la tasa, las condiciones de cancelación y cuándo se necesitará disponer nuevamente del dinero.