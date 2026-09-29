Plazo fijo: cuánto genera una inversión de $5.000.000 a 90 días + Agregar ámbito en









Con este monto inmovilizado durante tres meses, el rendimiento cambia según la entidad y el canal elegido. La mayoría de bancos paga más por home banking.

El Banco Nación ofrece una TNA de 19,50% por medios electrónicos para colocaciones de 90 a 179 días, frente al 16,50% en sucursal.

Invertir $5.000.000 en un plazo fijo tradicional a 90 días genera una diferencia importante según el banco y, en algunos casos, también según el canal. En el Banco Nación, una operación por sucursal paga una TNA de 16,50%, mientras que por canales electrónicos la tasa sube al 19,50%. Esta diferencia es importante, ya que el mismo capital y el mismo plazo pueden tener resultados distintos según dónde se realice la operación.

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La comparación también debe hacerse con las tasas que informan otras entidades. El Banco Central (BCRA) cuenta con un comparador oficial que permite consultar las tasas ofrecidas por los bancos para plazos fijos online. Los valores corresponden a las condiciones informadas por cada entidad y pueden modificarse cuando los bancos actualizan sus tasas.

Cuánto genera un plazo fijo de $5.000.000 a 90 días Para hacer la cuenta del plazo fijo tradicional se toma el capital, se lo multiplica por la TNA y se ajusta por los 90 días de inmovilización. En canales electrónicos, con una tasa de 19,50%, el cálculo sobre $5 millones nos deja una ganancia de $240.410,96. En una sucursal del Banco Nación, la TNA de 16,50% produce $203.424,66 durante el mismo período. La diferencia equivale a casi 3 puntos porcentuales de tasa anual, pero trasladada a un capital alto tiene un impacto importante en pesos.

El resultado final también depende de que el depósito permanezca completo durante los 90 días. El plazo fijo tradicional no admite una cancelación anticipada. Existen otras modalidades con posibilidad de precancelación, aunque las condiciones y el rendimiento son diferentes. Además, la TNA no equivale al rendimiento que tendría el dinero si los intereses se reinvirtieran. La tasa efectiva anual contempla capitalizaciones sucesivas, algo que no pasa en una sola colocación a 90 días.

Las tasas que ofrecen los principales bancos para plazos fijos El comparador de tasas del Banco Central (BCRA) reúne las TNA informadas por las entidades para plazos fijos tradicionales online a 30 días. Los valores se actualizan con los datos que los bancos presentan al organismo, por lo que pueden modificarse durante el mes. Entre los principales bancos del sistema, las tasas nominales anuales informadas son:

Banco Nación: 18,75% TNA

18,75% TNA Banco Macro: 19,50% TNA

19,50% TNA Banco BBVA: 19% TNA

19% TNA Banco Hipotecario: 19,50% TNA

19,50% TNA Banco Credicoop: 18,50% TNA

18,50% TNA ICBC: 18,10% TNA

18,10% TNA Banco Galicia: 17,25% TNA

17,25% TNA Banco Santander: 16,50% TNA

16,50% TNA Banco Provincia: 21% TNA

21% TNA Banco Patagonia: 16% TNA ¿Plazo fijo o plazo fijo UVA? Las claves de ambas opciones La diferencia central está en cómo se determina el rendimiento. El plazo fijo tradicional fija desde el principio una tasa nominal en pesos. El inversor sabe cuánto dinero recibe al vencimiento, siempre que mantenga la colocación hasta la fecha pactada. El plazo fijo UVA, en cambio, ajusta el capital mediante la UVA, vinculada al CER y a la evolución de los precios. El BCRA establece un plazo mínimo de 90 días para esta modalidad. El resultado final depende de la variación del índice durante el período más la tasa adicional que ofrezca cada banco. La diferencia, entonces, está en el riesgo que asume cada ahorrista respecto de la evolución de los precios. El tradicional permite conocer de antemano el rendimiento nominal, el UVA busca acompañar la inflación a través de la actualización del capital, pero el monto final en pesos no queda definido al momento de constituirlo.