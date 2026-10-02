Plazo fijo: cuánto gano si deposito $300.000 a 30 días durante octubre

Invertir $300.000 a 30 días permite obtener una ganancia que depende de la tasa de cada banco. Cuánto se recibe al vencimiento.

Un depósito de $300.000 a 30 días genera intereses que varían según la tasa ofrecida por cada banco.

El plazo fijo continúa siendo una alternativa utilizada por los ahorristas que buscan obtener un rendimiento conocido durante un período determinado. Para octubre de 2026, colocar $300.000 a 30 días puede generar intereses diferentes según la entidad elegida y la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente.

La diferencia entre bancos puede modificar de manera significativa el resultado final. Por eso, antes de constituir el depósito es importante consultar la tasa ofrecida para los 30 días y verificar las condiciones particulares de cada entidad.

Para una colocación de $300.000 durante 30 días , la ganancia depende directamente de la tasa que ofrezca el banco. Según las referencias relevadas para el inicio de octubre, el rendimiento estimado puede ubicarse alrededor de los $9.500 a $10.500.

En ese escenario, el ahorrista recuperaría el capital inicial más los intereses generados. Si la ganancia fuera de $10.000, por ejemplo, al finalizar los 30 días recibiría un total de $310.000.

Sin embargo, no existe una única tasa para todos los bancos. El BCRA dejó de establecer una tasa mínima obligatoria y las entidades tienen mayor libertad para determinar el rendimiento de sus depósitos. Por eso, una misma inversión de $300.000 puede producir resultados diferentes según el banco y el canal utilizado para constituirla.

Qué pasa cuando vencen los 30 días

Una vez cumplidos los 30 días, el plazo fijo llega a su vencimiento y el banco acredita el capital inicial junto con los intereses correspondientes. El dinero queda nuevamente disponible para el titular, que puede retirarlo o utilizarlo para otra inversión.

Por ejemplo, si los $300.000 genera $10.000 de intereses, el monto disponible al vencimiento será de $310.000. El rendimiento efectivo dependerá de la tasa que haya aplicado la entidad al momento de realizar la operación.

También existe la posibilidad de volver a constituir un plazo fijo utilizando el capital más los intereses. En ese caso, el nuevo depósito se realiza sobre un monto mayor, aunque la tasa correspondiente será la que esté vigente cuando se haga la nueva colocación.

Conviene poner $300.000 en un plazo fijo

La conveniencia de realizar una colocación depende del objetivo del ahorrista, del tiempo durante el cual puede mantener inmovilizado el dinero y de las alternativas disponibles. El plazo fijo permite conocer de antemano el interés pactado, pero durante los 30 días el capital no puede utilizarse libremente.

Otro aspecto para tener en cuenta es la diferencia entre las tasas de las entidades. A modo de referencia, el Banco Nación informa actualmente una TNA electrónica de 18,75% para depósitos de 30 a 59 días, mientras que otras entidades ofrecen rendimientos superiores.

Por eso, antes de invertir los $300.000, es recomendable comparar la TNA y el rendimiento efectivo que ofrece cada banco para 30 días. La tasa puede modificarse y el resultado final dependerá de las condiciones vigentes al momento de constituir el plazo fijo.