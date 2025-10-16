Plazo fijo con altos intereses: cuánto gano si invierto $1.500.000 hoy a 30 días

El Banco Nación ofrece distintas opciones para operar de manera online o en sucursal, con mejores beneficios para quienes eligen los canales digitales.

Gracias a su simulador oficial, el Banco Nación permite estimar cuánto se obtendrá al finalizar el período, brindando previsibilidad al ahorro.

En un escenario de inflación e incertidumbre económica, los plazos fijos siguen siendo una de las herramientas de ahorro elegidas por los argentinos. En octubre 2025, las entidades bancarias volvieron a actualizar las tasas de interés de sus depósitos.

De esta manera, el Banco Nación , por su respaldo estatal y la posibilidad de calcular con un simulador oficial cuánto se puede ganar al finalizar el período elegido, se posiciona como una de las más consultadas. Además, otra de las ventajas es la oportunidad de operar tanto de manera presencial en las sucursales como de forma electrónica a través del home banking o la aplicación móvil.

A continuación, conocé el detalle de cuánto se obtiene con una inversión de $1.500.000 en 30 días , según el canal elegido y tomando en cuenta la Tasa Nominal Anual (TNA) .

De acuerdo con el simulador oficial del Banco Nación, una inversión de $1.500.000 a 30 días en octubre de 2025, puede generar distintos rendimientos según la modalidad elegida.

Si el depósito se constituye de forma presencial en una sucursal, la TNA será del 34%, que equivale a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 39,84%. Con estas condiciones, contarás con $41.917,81 de intereses, por lo que al finalizar recibirás un total de $1.541.917,81.

Por otro lado, quienes eligen operar a través del home banking o la aplicación oficial, acceden a un beneficio superior. En este caso, la entidad ofrece una TNA del 42% y una TEA del 51,12%, lo que permite obtener $51.780,82 en un mes sobre el dinero inicial. Así, el monto final al vencimiento asciende a $1.551.780,82.

La diferencia entre ambos canales se debe a la política de incentivar las operaciones digitales. Estas transacciones son más rápidas, reducen costos administrativos y, a su vez, permiten a los clientes acceder a mejores ganancias por el mismo capital invertido.