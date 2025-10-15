Plazo fijo: este es el banco que paga más intereses hoy, miércoles 15 de octubre 2025







Con la última actualización del Banco Central, los bancos ajustaron las tasas de interés de los plazos fijos. Hoy, las entidades ofrecen rendimientos que rondan el 32% anual.

Depositphotos

En un contexto económico que está marcado por la incertidumbre cambiaria y las búsqueda de opciones seguras de inversión, los plazos fijos continúan siendo una de las alternativas que más eligen los ahorristas argentinos. Con la última actualización de las tasas de interés, los bancos ajustaron sus rendimientos para alinearse con las disposiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que continúa monitoreando de cerca el mercado financiero.

Este movimiento se da en un momento clave, ya que la inflación todavía muestra resistencia, el dólar mantiene la presión y los inversores minoristas buscan instrumentos que les ofrezcan estabilidad sin tener que exponerse a grandes riesgos. En este escenario, la comparación de las tasas de interés que ofrecen las entidades financieras es fundamental para elegir dónde depositar el ahorro y tener el mejor retorno posible.

plazo fijo inversiones Depositphotos

Plazo fijo: las tasas de interés de cada banco hoy, 15 de octubre Según los datos actualizados del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de interés mínima para los plazos fijos tradicionales en pesos a 30 días se mantiene en torno al 40% de Tasa Nominal Anual (TNA) para depósitos minoristas.

Sin embargo, cada banco puede ofrecer valores distintos según su estrategia comercial y el perfil de sus clientes. Aquí los principales bancos argentinos:

Banco de la Nación Argentina: 41%

Banco Santander: 35%

Banco Galicia: 44%

Banco de la provincia de Buenos Aires: 37%

BBVA: 39%

Banco Macro: 44%

Banco Credicoop: 39%

ICBC: 42,4%

Banco Ciudad: 35%

Tasas de interés del plazo fijo de este miércoles 15 de octubre 2025. Depositphotos

