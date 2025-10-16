SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Plazo fijo: este es el banco que paga más intereses hoy, miércoles 15 de octubre 2025

Los plazos fijos siguen siendo una opción para proteger ahorros en Argentina, aunque elegir la tasa y el plazo correcto es clave.

Argentina vive un momento de alta tensión económica, ya que la inflación es la protagonista y los ahorristas buscan alternativas para resguardar su poder adquisitivo. En este marco, los plazos fijos se convirtieron en uno de los instrumentos más usados para evitar pérdidas frente al alza de los precios.

La competencia entre los bancos por ofrecer mejores tasas y las decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) acerca de encajes y regulación, redefinen día a día el atractivo de esta herramienta financiera.

Plazo fijo: las tasas de interés de cada banco hoy, 15 de octubre

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ofrece un sistema comparativo que permite ver las Tasas Nominales Anuales (TNA) que ofrece cada entidad bancaria para depósitos a 30 días, para clientes y para quienes no son clientes habituales. Aquí los principales bancos del país este jueves 15 de octubre:

  • Banco de la Nación Argentina: 41%
  • Banco Santander: 37%
  • Banco Galicia: 41%
  • Banco de la provincia de Buenos Aires: 39%
  • Banco BBVA: 42%
  • Banco Macro: 45%
  • Banco Credicoop: 39%
  • ICBC: 42,4%
  • Banco Ciudad: 38%

