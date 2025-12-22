Plazo fijo antes de las vacaciones 2026: así operan los principales bancos hoy, lunes 22 de diciembre 2025 + Seguir en









Tasas actuales, diferencias entre entidades y claves para decidir una colocación tradicional en la antesala del verano.

Cuáles son las tasas correspondientes al día 22 de diciembre

Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, muchos ahorristas miran el calendario y hacen cuentas. Diciembre suele ser un mes de gastos fuertes, pero también de decisiones financieras rápidas. En ese contexto, el plazo fijo vuelve a aparecer como una alternativa conocida, sin sobresaltos, para quienes buscan resguardar pesos antes de encarar el verano.

Hay quienes prefieren inmovilizar una suma por 30 días y volver a evaluar en enero, y otros que estiran el plazo para cubrir todo el receso. Lo cierto es que el rendimiento final depende de un factor clave: la tasa que ofrece cada entidad en este momento puntual, que no siempre es la misma ni se mueve al mismo ritmo.

Además, el escenario financiero no es lineal. Las tasas pueden ajustarse con avisos breves y existen diferencias entre clientes habituales y nuevos, entre operaciones digitales y presenciales, o entre montos chicos y grandes.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo: cómo están las tasas en los principales bancos este 22 de diciembre Según la información oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los plazos fijos tradicionales en pesos se contratan hoy de forma mayoritaria a través de canales online. El sistema permite comparar qué rendimiento anual paga cada banco para colocaciones a 30 días, que siguen siendo las más elegidas.

En líneas generales, las entidades más grandes del sistema ofrecen tasas similares, con variaciones de algunos puntos entre sí. Bancos públicos y privados compiten por captar depósitos con rendimientos que buscan no quedar atrás de la inflación proyectada, aunque no todos juegan igual. Algunos priorizan volumen y estabilidad, mientras que otros suben un poco más para tentar a nuevos clientes. Estos son los porcentajes del 22 de diciembre:

Banco de la Nación Argentina : 22,5%

Banco Santander : 21%

Banco Galicia : 21%

BBVA : 21%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 22%

ICBC : 23%

Banco Macro : 25%

Banco Credicoop : 23,5%

Banco Ciudad: 20,5%

