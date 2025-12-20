Cuánto tengo que invertir en mi plazo fijo, para obtener una ganancia de más de $30.000 + Seguir en









Las tasas de interés cambian y es por eso que los montos a depositar deben ser mas altos, si se quiere tener una buena ganancia.

Plazo fijo: los montos a investir si se quiere ganar más de $30.000. Depositphotos

Los plazos fijos son una opción segura para proteger el capital en un escenario económico con inflación persistente. Este instrumento financiero permite depositar un monto fijo durante un período determinado y obtener un rendimiento preestablecido. Aunque la rentabilidad no siempre supera el aumento de precios, su principal ventaja radica en la seguridad y la previsibilidad que ofrece a los ahorristas.

El capital invertido no puede retirarse antes del vencimiento del plazo. Al finalizar los 30 días, el inversor recibe el monto inicial más los intereses generados, lo que garantiza un retorno seguro y calculable. Los inversores pueden elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades, ya sea por comodidad o por la búsqueda de mayores rendimientos. La modalidad electrónica ofrece un rendimiento ligeramente superior, lo que permite optimizar las ganancias en un contexto de tasas en baja.

inversiones plazo fijo Depositphotos Plazo fijo en diciembre 2025: cuánto tengo que depositar a 30 días para ganar más de $30.000 Las tasas de interés para plazos fijos en diciembre de 2025 varían según el canal de contratación. Las opciones disponibles son:

Canal sucursal: TNA del 20,50% (TEA: 22,54%)

Canal electrónico: TNA del 22,50% (TEA: 24,98%) Para obtener una ganancia superior a $30.000 en 30 días, el cálculo requiere considerar los intereses generados en cada modalidad.

En el canal sucursal, con una TNA del 20,50%, el interés mensual equivale a aproximadamente 1,71%. Para superar los $30.000 de ganancia, el monto a invertir debe ser superior a $1.800.000, ya que los intereses generados alcanzarían alrededor de $30.000.

En el canal electrónico, con una TNA del 22,50%, el interés mensual asciende a aproximadamente 1,88%. En este caso, el monto a depositar debe superar los $1.700.000 para obtener una ganancia mayor a $30.000.

