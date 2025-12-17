Plazo fijo: cuánto gano si deposito $100.000 a 30 días + Seguir en









Aún con el desplome que sufrieron las tasas de interés, los argentinos siguen eligiendo esta opción para intentar ganarle a la suba de precios.

En un escenario de inflación creciente combinada con inestabilidad económica, muchos argentinos optan por los plazos fijos bancarios para evitar que su dinero pierda valor mientras están ahorrando. Esto sucede por la naturaleza de esta operación, ya que se trata de dinero que no se puede tocar, hasta que termine el periodo de tiempo seleccionado (mínimo 30 días) y vuelve con un porcentaje de retorno.

Aunque las tasas de interés varían según la entidad bancaria en la que se haga la operación, la mayoría suele presentar mejores porcentajes de retorno en su modalidad virtual para incentivar el uso de las nuevas tecnologías, no sólo por lo práctico de la herramienta sino porque resulta más seguro para el usuario.

inversiones plazo fijo Depositphotos Plazo fijo en diciembre 2025: cuánto gano si deposito $100.000 a 30 días El Banco Nación tiene un simulador oficial que permite estimar cuánto se obtendrá como ganancia al invertir la suma deseada, por el periodo de tiempo necesario, aunque con un mínimo de 30 días.

Como se mencionó anteriormente, las tasas de interés y los retornos varían según el canal que se seleccione para llevar a cabo la operación. Por eso, se le consultó cuál sería la ganancia de hacer un plazo fijo de $100.000 a 30 días:

En sucursal: Intereses ganados: $1.684,93

Monto total: $101.684,93

TNA: 20,50%

TEA: 22,54% Si se elige esta opción, la Tasa Nominal Anual (TNA) es de 20,50% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) es de 22,54%. Por lo tanto, el interés que se gana después de 30 días es de $1.684,93 y el retorno total es de $101.684,93.

Por homebanking: Intereses ganados: $1.849,32

Monto total: $101.849,32

TNA: 24,50%

TEA: 27,98% Con esta opción, la Tasa Nominal Anual (TNA) es de 24,50% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) es de 27,98%. Esto genera $1.849,32 en intereses y el monto final que vuelve después de 30 días es de $101.849,32.

