Plazo fijo en diciembre 2025: cuánto gano si invierto $400.000 a 30 días

Los plazos fijos son una de las opciones más seguras para proteger el capital, en un contexto de inflación persistente. Este instrumento financiero permite depositar un monto fijo durante un período determinado y obtener un rendimiento preestablecido. Aunque la rentabilidad no siempre supera el aumento de precios, su principal ventaja radica en la seguridad y la previsibilidad que ofrece a los ahorristas.
Una de las modalidades más seguras para proteger el capital ahorrado y conseguir sacar provecho del mismo.
Una inversión de $400.000 a 30 días genera intereses según la tasa de interés vigente. El capital no puede retirarse antes del vencimiento, pero al finalizar el plazo, el inversor recibe el monto inicial más los intereses generados, lo que garantiza un retorno seguro y calculable.
Plazo fijo: cuánto gano si deposito $400.000 a 30 días
La rentabilidad de un plazo fijo varía según el canal de contratación. En diciembre de 2025, las tasas son:
Canal sucursal: TNA del 20,50% (TEA: 22,54%)
Canal electrónico: TNA del 22,50% (TEA: 24,98%)
Con una inversión de $400.000 a 30 días, los intereses generados serían:
Canal sucursal: $6.739,73 (monto total: $406.739,73)
Canal electrónico: $7.397,26 (monto total: $407.397,26)
La diferencia en las tasas permite a los inversores elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades. El canal electrónico ofrece un rendimiento ligeramente superior, lo que brinda mayor flexibilidad para optimizar las ganancias. La seguridad y la previsibilidad siguen siendo los principales atractivos de este instrumento financiero.
