Plazo fijo sin cambios: así operan los principales bancos hoy, viernes 19 de diciembre 2025 + Seguir en









Cuáles son los porcentajes de plazo fijo de los principales bancos del país.

Las tasas del plazo fijo siguen estáticas. Depositphotos

Los depósitos a plazo fijo mantienen las mismas condiciones que en jornadas anteriores. Para quienes siguen de cerca el rendimiento del ahorro en pesos, la señal es clara y, para muchos, previsible en este tramo del año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La calma en las tasas convive con un contexto donde los ahorristas miran el calendario, hacen cuentas rápidas y comparan opciones desde el celular. El plazo fijo tradicional sigue siendo una referencia cotidiana, incluso en un escenario donde existen otras herramientas financieras más sofisticadas.

plazo fijo inversiones Depositphotos Plazo fijo: cómo están las tasas en los principales bancos este 19 de diciembre Según los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los principales bancos del sistema continúan ofreciendo tasas alineadas con las de la semana previa. Esto implica que un depósito a 30 días mantiene un rendimiento similar al que encontraba un ahorrista a comienzos de diciembre. Estos son los porcentajes ofrecidos por las entidades bancarias correspondientes al viernes 19 de diciembre:

Banco de la Nación Argentina : 22,5%

: 22,5% Banco Santander : 21%

: 21% Banco Galicia : 21%

: 21% BBVA : 21%

: 21% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 22%

: 22% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Credicoop : 23%

: 23% Banco Macro : 25%

: 25% Banco Ciudad: 20,5%

Depositphotos

Temas Plazo fijo