Plazo fijo: así amanecieron las tasas hoy, lunes 16 de marzo 2026 + Seguir en









Qué rendimiento ofrecen las entidades para depósitos a 30 días y cuáles aparecen entre los más competitivos.

Cómo rinde el plazo fijo en Argentina Depositphotos

El plazo fijo en pesos sigue siendo una de las herramientas más elegidas por los pequeños ahorristas que buscan resguardar el dinero con un rendimiento conocido desde el inicio. Aunque no siempre logra ganarle a la inflación, su principal atractivo sigue siendo la simplicidad y el bajo riesgo, algo que en la Argentina pesa mucho cuando se trata de decidir dónde poner los pesos.

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En los últimos años el escenario cambió bastante. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de fijar una tasa mínima obligatoria, lo que abrió la puerta a que cada entidad financiera defina cuánto paga por los depósitos. El resultado es un mercado con diferencias importantes entre bancos: algunos mantienen rendimientos moderados, mientras que otros ofrecen tasas más altas para captar nuevos clientes.

Plazo Fijo Plata Con ese telón de fondo, el Banco Central permite ver qué ofrecen las entidades para colocaciones a 30 días. El relevamiento incluye a los bancos con mayor volumen de depósitos y a otras instituciones que también informan sus rendimientos, incluso para quienes no son clientes.

Tasas del plazo fijo: así operan los bancos este 16 de marzo De acuerdo con el último cuadro publicado por el Banco Central para plazos fijos online en pesos a 30 días, las tasas nominales anuales (TNA) muestran diferencias entre las entidades líderes del sistema financiero. Estos son los porcentajes ofrecidos este lunes 16 de marzo:

inversiones plazo fijo Depositphotos Banco de la Nación Argentina : 24,5%

: 24,5% Banco Santander : 23%

: 23% Banco Galicia : 23%

: 23% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% Banco Macro : 26%

: 26% BBVA : 23%

: 23% Banco Credicoop : 22%

: 22% ICBC : 24,8%

: 24,8% Banco Ciudad: 21%

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