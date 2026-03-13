Plazo fijo en marzo 2026: cuánto gano a 30 días si invierto hoy $600.000 por home banking + Seguir en









Simulación actualizada muestra el rendimiento estimado para un depósito a un mes y la diferencia frente a la operatoria en sucursal.

Plazo fijo en Argentina

Guardar pesos durante 30 días en un plazo fijo sigue siendo una alternativa frecuente entre los ahorristas argentinos. La mecánica es simple: se deposita dinero por un período determinado y el banco paga un interés previamente establecido. Para muchos, es una forma de obtener una renta previsible sin asumir demasiados riesgos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El contexto financiero actual, con tasas que cambian seguido, obliga a prestar atención antes de colocar los ahorros. Cada entidad fija su propio rendimiento y la ganancia final depende de factores como el canal de contratación, el monto invertido y el plazo elegido. En términos prácticos, no todos los bancos pagan lo mismo por el mismo depósito.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Plazo fijo: cuánto gano si invierto $600.000 a 30 días Si una persona decide invertir $600.000 a 30 días mediante home banking en el Banco de la Nación Argentina, el rendimiento se calcula a partir de la tasa nominal anual cercana al 25% que el banco ofrece para esta modalidad.

Con esa tasa, el interés estimado en un plazo de 30 días ronda los $12.328. Al finalizar el período, el ahorrista recibiría aproximadamente $612.328 en total, es decir, el capital inicial más la renta generada.

El cálculo surge de dividir la tasa anual en períodos mensuales. En términos simples, el rendimiento mensual se ubica cerca del 2% del capital invertido. No es una ganancia explosiva, pero tiene algo que muchos valoran: previsibilidad absoluta desde el primer día.

Para quienes buscan una referencia rápida, el mecanismo funciona así: Monto invertido: $600.000

Plazo: 30 días

Tasa nominal anual aproximada: 25%

Interés estimado: $12.328

Monto total al vencimiento: $612.328 El resultado puede variar si la tasa cambia o si el banco decide modificar su política de depósitos. En Argentina eso pasa con bastante frecuencia; a veces las tasas se ajustan en cuestión de semanas. inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Cuál es la tasa de ganancia si deposito por sucursal Cuando el plazo fijo se constituye directamente en una sucursal del Banco de la Nación Argentina, la tasa suele ser algo menor. En el caso del banco público, el rendimiento ronda 24% de tasa nominal anual para depósitos presenciales. Esa diferencia, aunque parezca mínima, impacta en la renta final. Si se colocan los mismos $600.000 durante 30 días, el interés estimado baja levemente y queda cerca de $11.800. Home banking: tasa cercana al 25% anual

Sucursal: tasa cercana al 24% anual

Temas Plazo fijo