Plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, viernes 6 de febrero

Panorama de rendimientos en pesos, diferencias entre entidades financieras argentinas y qué mirar antes de colocar ahorros a 30 días.

Las tasas del plazo fijo no superan el 28% en los principales bancos. Depositphotos

El plazo fijo vuelve a aparecer en la charla cotidiana de muchos ahorristas. Con el homebanking a mano y sin vueltas administrativas, este instrumento mantiene su lugar como una opción conocida para quienes buscan previsibilidad en un contexto económico que no siempre da señales claras.

Este viernes 6 de febrero, las tasas que ofrecen los bancos muestran diferencias marcadas según el tipo de entidad y si la colocación se hace como cliente o no cliente. El comparador online del Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite chequear estos datos en tiempo real y confirmar cuánto paga cada banco por un plazo fijo tradicional en pesos.

Plazo Fijo Plata Más allá de los números puntuales, hay una cuestión de fondo: el plazo fijo ya no es un bloque uniforme. Existen matices entre bancos grandes, entidades provinciales y financieras digitales. Entender esas diferencias evita sorpresas y ayuda a no quedarse corto cuando se trata de rendimiento.

Tasas de plazo fijo hoy, viernes 6 de febrero De acuerdo con la información oficial del BCRA, las Tasas Nominales Anuales (TNA) para plazos fijos online a 30 días se mueven en varios escalones. En las entidades más grandes, las cifras suelen ubicarse en la franja media, mientras que bancos más chicos o financieras buscan tentar con porcentajes más altos.

En el grupo de bancos tradicionales, como Nación, Provincia, Santander, BBVA, Macro, ICBC o Ciudad, las tasas actuales se concentran en valores moderados. Para el ahorrista conservador, esto significa menor dispersión y una operatoria conocida, aunque el rendimiento mensual puede quedar por debajo de otras alternativas del mismo mercado.

Estos son los porcentajes de los principales bancos del país este viernes 6 de febrero: Banco de la Nación Argentina : 26%

: 26% Banco Santander : 23%

: 23% Banco Galicia : 23%

: 23% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% BBVA : 23%

: 23% Banco Credicoop : 25%

: 25% Banco Macro : 27%

: 27% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 23%

