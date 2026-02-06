El plazo fijo vuelve a aparecer en la charla cotidiana de muchos ahorristas. Con el homebanking a mano y sin vueltas administrativas, este instrumento mantiene su lugar como una opción conocida para quienes buscan previsibilidad en un contexto económico que no siempre da señales claras.
Plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, viernes 6 de febrero
Panorama de rendimientos en pesos, diferencias entre entidades financieras argentinas y qué mirar antes de colocar ahorros a 30 días.
-
Plazos fijos con tasas por debajo del 30%: así operan los principales bancos hoy, jueves 5 de febrero
-
Plazo fijo: cuánto gano si deposito hoy $800.000 a 30 días
Este viernes 6 de febrero, las tasas que ofrecen los bancos muestran diferencias marcadas según el tipo de entidad y si la colocación se hace como cliente o no cliente. El comparador online del Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite chequear estos datos en tiempo real y confirmar cuánto paga cada banco por un plazo fijo tradicional en pesos.
Más allá de los números puntuales, hay una cuestión de fondo: el plazo fijo ya no es un bloque uniforme. Existen matices entre bancos grandes, entidades provinciales y financieras digitales. Entender esas diferencias evita sorpresas y ayuda a no quedarse corto cuando se trata de rendimiento.
Tasas de plazo fijo hoy, viernes 6 de febrero
De acuerdo con la información oficial del BCRA, las Tasas Nominales Anuales (TNA) para plazos fijos online a 30 días se mueven en varios escalones. En las entidades más grandes, las cifras suelen ubicarse en la franja media, mientras que bancos más chicos o financieras buscan tentar con porcentajes más altos.
En el grupo de bancos tradicionales, como Nación, Provincia, Santander, BBVA, Macro, ICBC o Ciudad, las tasas actuales se concentran en valores moderados. Para el ahorrista conservador, esto significa menor dispersión y una operatoria conocida, aunque el rendimiento mensual puede quedar por debajo de otras alternativas del mismo mercado.
Estos son los porcentajes de los principales bancos del país este viernes 6 de febrero:
- Banco de la Nación Argentina: 26%
- Banco Santander: 23%
- Banco Galicia: 23%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25%
- BBVA: 23%
- Banco Credicoop: 25%
- Banco Macro: 27%
- ICBC: 23,5%
- Banco Ciudad: 23%
- Temas
- Plazo fijo
Dejá tu comentario