Plazos fijos con tasas por debajo del 30%: así operan los principales bancos hoy, jueves 5 de febrero + Seguir en









El relevamiento oficial del BCRA expone rendimientos acotados en los bancos líderes y diferencias marcadas frente a entidades chicas que buscan captar depósitos.

El plazo fijo mantiene tasas por debajo del 30% Depositphotos

Los plazos fijos en pesos para este 5 de febrero exhiben un rojo bastante marcado respecto a tasas que hace apenas unos meses podían rozar o superar el 30% anual. Los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) permiten armar un mapa de rendimientos que sirve para entender qué está pasando con este instrumento tradicional de ahorro en Argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En los bancos de mayor volumen de depósitos, que suelen marcar la tendencia del mercado minorista, las tasas informadas al BCRA se encuentran todas por debajo de ese umbral que muchos ahorristas miran con lupa. Este escenario, que no es aislado sino parte de una tendencia más amplia, genera discusiones sobre si vale la pena estacionar pesos en plazos fijos cortos o buscar alternativas que compensen mejor la inflación.

plazo fijo inversiones Depositphotos Para quienes están armando su estrategia de inversión o simplemente buscando donde dejar unos pesos sin tanto riesgo, entender cómo se mueven estos rendimientos, y por qué están donde están, es clave.

Tasas del plazo fijo hoy, 5 de febrero 2026 El último cuadro difundido por el Banco Central deja una señal clara: los grandes bancos juegan a la defensiva con tasas que, en la mayoría de los casos, se mueven cómodamente por debajo del 30% nominal anual para colocaciones a 30 días. Nación, Provincia, Galicia, Santander y BBVA muestran números bastante parecidos entre sí, con rendimientos que oscilan en una franja estrecha y sin grandes sorpresas para el ahorrista minorista.

La política monetaria actual apunta a reducir el costo del dinero en pesos, y eso se traduce directamente en lo que pagan los plazos fijos tradicionales. Para quien renueva mes a mes, el cambio se siente en el bolsillo y el interés ganado es sensiblemente menor al de otros momentos recientes, incluso sin comparar contra la inflación esperada.

Los porcentajes de Tasa Nominal Anual (TNA) de los principales bancos del país son los siguientes este jueves 5 de febrero: Banco de la Nación Argentina : 26%

: 26% Banco Santander : 23%

: 23% Banco Galicia : 24%

: 24% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% BBVA : 23%

: 23% Banco Credicoop : 25%

: 25% Banco Macro : 27%

: 27% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 23%

Depositphotos