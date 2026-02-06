¿Cuánta ganancia se obtiene invirtiendo $150.000 en un plazo fijo a 30 días?

Conocé cuánto se puede ganar en 30 días, qué tasas ofrecen los bancos actualmente y por qué conviene hacerlo por homebanking.

Los plazos fijos siguen siendo una de las inversiones más elegidas por los argentinos.

Los plazos fijos tradicionales siguen siendo una de las herramientas preferidas entre los argentinos que quieren invertir sus ahorros de forma segura y con riesgo bajo. En un contexto de tasas de interés elevadas , esta alternativa permite obtener ingresos adicionales sin exponerse a las grandes fluctuaciones que implican otras modalidades de inversión.

Antes de invertir, es clave entender cómo se calculan las ganancias , qué tasas están ofreciendo los bancos actualmente y cuál es la mejor manera de contratar un plazo fijo para maximizar los rendimientos.

Un aspecto importante a tener en cuenta para quienes invierten en plazo fijo es que las tasas pueden variar según cómo se realice la operación . En general, los bancos suelen ofrecer una tasa más alta por homebanking que por sucursal, ya que los costos para la entidad son menores y esto se traslada al ahorrista.

Por ejemplo, en febrero de 2026 el Banco Nación ofrece los siguientes rendimientos para plazos fijos tradicionales:

Si tomamos la Tasa Efectiva Anual (TEA) como referencia para comparar, la diferencia también se hace presente: aproximadamente 22,54% en sucursal frente a 29,34% por homebanking . Esto significa que invertir desde la app o la web del banco puede dar un rendimiento mayor por el mismo plazo y monto invertido.

Estas diferencias de tasa impactan directamente en los intereses que se obtienen al vencimiento del plazo fijo. Por ende, a mayor tasa, mayor ganancia.

A cuánto están las tasas de plazo fijo a 30 días

Las tasas de interés para plazos fijos tradicionales varían según la entidad financiera y el canal de contratación. A modo de referencia general para febrero de 2026, muchas entidades ofrecen rangos de TNA que suelen ubicarse entre 20% y 30% para depósitos a 30 días, con valores más altos en canales digitales.

Elegir la tasa más alta posible dentro de las opciones disponibles puede marcar la diferencia en la ganancia final cuando se trata de inversiones relativamente cortas, como los plazos fijos a 30 días.

Lo que ganás depositando $150.000 en un plazo fijo a 30 días

Para estimar cuánto se puede ganar con una inversión de $150.000 a 30 días, utilizamos las tasas mencionadas:

Si lo contratás por homebanking

TNA promedio estimada: 26,00%

Interés aproximado en 30 días: $3.250

Monto total al vencimiento: $153.250

Si lo contratás en sucursal

TNA promedio estimada: 20,50%

Interés aproximado en 30 días: $2.563

Monto total al vencimiento: $152.563

Como observamos, la diferencia de contratar por homebanking o en sucursal puede implicar unos cientos de pesos más de ganancia en un mes cuando las tasas son tan distintas.