4 de febrero 2026 - 11:14

Cambia el plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, miércoles 4 de febrero

Conocé los rendimientos vigentes en colocaciones a 30 días y diferencias que aparecen entre las principales entidades financieras de Argentina.

Cómo están los rendimientos de plazos fijos en Argentina este 4 de febrero.

La escena de los plazos fijos en Argentina viene con cierta movida, ya que después de meses donde cada banco competía por ofrecer mejores tasas, el ranking de rendimientos actualizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestra una fotografía con diferencias notorias entre entidades y propuestas.

A la hora de pensar en dónde dejar los pesos por 30 días, no es raro que muchos ahorristas chequeen las tasas de interés varias veces antes de decidir. No solo porque hay variación entre bancos grandes y chicos, sino también porque algunas entidades ofrecen rendimientos buenos para no clientes si sacan el plazo fijo online directamente desde su sitio.

Plazo Fijo Plata

Aunque la lógica del ahorro seguro sigue intacta, los plazos fijos siguen siendo popular entre quienes buscan resguardar sus pesos sin demasiada exposición al riesgo, existe una cierta incertidumbre sobre cómo evolucionarán estos porcentajes en las próximas semanas, en un contexto donde la inflación sigue marcando la agenda económica y las decisiones del BCRA siguen siendo centro de atención.

Tasas del plazo fijo hoy, 4 de febrero 2026

Según los datos del BCRA, para colocaciones online en pesos a 30 días, estos son algunos de los rendimientos de Tasas Nominales Anuales (TNA) que ofrecen las entidades financieras:

  • Banco de la Nación Argentina: 26%

  • Banco Santander: 23%

  • Banco Galicia: 24%

  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25%

  • BBVA: 23%

  • Banco Macro: 27%

  • Banco Credicoop: 25%

  • ICBC: 23,5%

  • Banco Ciudad: 23%

Depositphotos

