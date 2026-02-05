Plazo fijo: cuánto gano si deposito hoy $800.000 a 30 días + Seguir en









Conocé más sobre una de las herramientas preferidas entre los argentinos que buscan invertir sus ahorros de manera fácil, segura, y desde casa.

Los plazos fijos electrónicos, es decir, contratados por homebanking, suelen ofrecer tasas más altas que aquellos realizados en sucursal.

Los plazos fijos tradicionales son una de las opciones más elegidas a la hora de invertir ahorros en pesos. En un contexto de tasas de interés elevadas, esta herramienta simple y de bajo riesgo es una opción práctica para obtener ingresos extras, sin exponerse a las grandes fluctuaciones del mercado financiero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Al elegir esta alternativa de inversión, muchos ahorristas se encuentran con las mismas dudas: cuánto se puede ganar realmente, en cuanto tiempo, y cómo calcular la ganancia estimada. Antes de invertir, es importante entender cómo calcular las ganancias, qué factores tener en cuenta, y las tasas vigentes.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Plazo fijo en febrero 2026: cuánto gano si invierto $800.000 a 30 días Las tasas de interés para plazos fijos tradicionales varían según el banco. Las ganancias que podemos obtener de este dependen de la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece cada entidad.

Si establecemos el plazo a 30 días, este porcentaje se divide por 12 para estimar el interés mensual. Por ejemplo, si la Tasa Nominal Anual fuera del 100%, debemos calcular ese 100% dividido por 12, lo que nos deja con un rendimiento aproximado de 8,33% en 30 días.

Otro aspecto a tener en cuenta es que los plazos fijos electrónicos, es decir, contratados por homebanking, suelen ofrecer tasas más altas que aquellos realizados en sucursal. El Banco Nación ofrece un rendimiento del 20,50% para los plazos fijos en sucursal y un 26,00% para los virtuales. Si observamos la Tasa Efectiva Anual (TEA), el porcentaje es de 22,54% en sucursal y 29,34% en homebanking. Este margen de diferencia, si bien es pequeño, influye directamente en las ganancias finales.

Si contamos con una inversión de $800.000 a 30 días, generamos: Intereses ganados en homebanking: $17.095,89. Monto total: $817.095,89

Intereses ganados en sucursal: $13.479,45. Monto total: $813.479,45

Temas Plazo fijo