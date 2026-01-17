Plazo fijo: cuánto gano si invierto $850.000 a 30 días + Seguir en









Miles de argentinos eligen invertir en este método de ahorro para lograr que su dinero rinda y no pierda valor mientras está guardado.

¿Vale la pena invertir $850.000 en plazo fijo a 30 días en enero 2026? Depositphotos

El plazo fijo es una histórica elección de ahorro entre los argentinos. No se trata tan solo de recibir un retorno en ganancia, sino de usar un método eficiente para no tocar el dinero que se pretendía guardar. A pesar de que en los últimos años, muchos ahorristas eligieron otras formas de hacer que el capital rinda mejor, esta forma sigue siendo la más tradicional en el país.

Cada banco tiene distintas tasas de interés, que pueden presentar variaciones día a día. No obstante, existe una estrategia utilizada por la mayoría que consiste en dar tasas preferenciales a quienes eligen llevar a cabo esta operación a través del homebanking en vez de acudir a una sucursal.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Plazo fijo en enero 2026: cuánto gano si deposito hoy $850.000 a 30 días El Banco de la Nación Argentina (BNA) tiene un simulador oficial que sirve para calcular los intereses ganados y el retorno total invirtiendo una determinada cantidad de capital por mínimo 30 días y máximo 370 días. Si en enero se invierten $850.000 a 30 días, por ejemplo, se obtendrían los siguientes números:

Por Homebanking: Si se decide hacer esta operación por la vía electrónica, la Tasa Efectiva Anual (TEA) del banco es del 29,34% y la Tasa Nominal Anual (TNA) llega a un 26%. Estos porcentajes dejan intereses que alcanzan los $18.163,38, con un retorno total después de 30 días de $868.164,38.

Capital: $850.000

Interés ganado: $18.164,38

Retorno: $868.163,38

TNA: 26%

TEA: 29,34% Por sucursal: Si por el contrario, se decide acudir a una sucursal para, la Tasa Nominal Anual (TNA) es de 20,50% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) de 22,54%. Esto dejaría de ganancia en intereses un monto de $14.321,92 y un retorno total al finalizar los 30 días de $864.321,92.

Capital: $850.000

Interés ganado: $14.321,92

Retorno: $864.321,92

TNA: 20,50%

TEA: 22,54% Como se puede observar, la diferencia entre las tasas de interés entre las dos vías es considerable. Esto sucede porque llevar a cabo esta operación por homebanking es más ágil, rápido y seguro, ya que no se necesita trasladarse físicamente hasta el lugar y las entidades bancarias buscan promover el uso de herramientas digitales, especialmente en edades más avanzadas en las que se puede observar una desconfianza hacia las nuevas tecnologías.

