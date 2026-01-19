Plazo fijo en enero 2026: cuánto gano si invierto $550.000 a 30 días + Seguir en









La mayoría de los argentinos elige invertir en este método de ahorro para lograr que su dinero rinda y no pierda valor mientras está guardado.

El plazo fijo sigue siendo una herramienta muy elegida por los argentinos. Depositphotos

El plazo fijo es una de las alternativas preferidas por los ahorristas que buscan resguardar su dinero frente a un escenario de inflación. Este es un instrumento financiero que brinda seguridad y previsibilidad, aunque su rendimiento no siempre logra ganarle a la suba de los precios.

Durante enero de 2026, las entidades financieras mantienen esquemas de tasas diferenciadas según el canal de contratación. Esa variación impacta en el interés obtenido al finalizar el período acordado.

plazo fijo cuenta dni Plazo fijo: cuánto gano si deposito $550.000 a 30 días Al realizar una colocación a 30 días con un capital inicial de $550.000, el rendimiento cambia según si la operación se concreta en una sucursal o por vía digital. La diferencia se da porque los bancos incentivan el uso de plataformas electrónicas con porcentajes más altos.

En el caso de un plazo fijo tradicional constituido de manera presencial, la Tasa Nominal Anual es del 20,5%. Con ese nivel, los intereses en un mes son de $9.267,12. Una vez cumplido el plazo, el inversor recibe un total de $559.267,12 entre capital e intereses. La Tasa Efectiva Anual es del 22,54%.

Si la misma operación se realiza de manera virtual, el panorama cambia. La TNA es de 26%, lo que mejora el rendimiento mensual. El interés obtenido en 30 días llega a $11.753,42. Al finalizar el período, el monto acreditado es de $561.753,42. En este caso, la TEA es de 29,34%.

La diferencia entre ambas modalidades supera los $2.400 en apenas un mes. Aunque no llame la atención en el corto plazo, se vuelve relevante cuando se repite por varios meses o se trabaja con montos mayores. El plazo fijo sigue siendo una herramienta elegida por quienes priorizan la previsibilidad. Además del rendimiento, funciona como un mecanismo para separar un dinero que no se quiere gastar, ya que permanece inmovilizado hasta la fecha de vencimiento.

