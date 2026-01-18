Cuánto tengo que invertir en un plazo fijo para ganar $50.000 pesos en un mes + Seguir en









El monto que se debe depositar para realizar una inversión en el menor plazo posible y así no solo resguardar el capital sino obtener ganancias también.

Plazo fijo: cuánto se debe invertir para ganar $50.000 a solo 30 días. Depositphotos

Los plazos fijos son una de las opciones más elegidas por las personas que buscan resguardar su capital en un escenario de inflación persistente. Este instrumento financiero destaca por ofrecer seguridad y previsibilidad, aunque su rentabilidad no siempre logra superar el aumento de precios.

En enero de 2026, los bancos presentan tasas variables que permiten a los inversores comparar y seleccionar la opción más conveniente según sus objetivos.

La diferencia en las tasas de interés entre entidades puede generar variaciones significativas en el rendimiento final. Por este motivo, evaluar cada propuesta es fundamental para maximizar las ganancias, sobre todo cuando pequeñas diferencias porcentuales marcan la distancia entre un resultado modesto y uno más rentable.

plazo fijo inversiones Depositphotos Plazo fijo en enero 2026: cuánto tengo que depositar para ganar $50.000 a 30 días Para obtener una ganancia de $50.000 en 30 días, un inversor debe depositar un capital inicial que varía según el canal elegido para realizar la operación. En la modalidad presencial (sucursal), la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en 20,50%, lo que requiere un depósito de aproximadamente $2.700.000 para alcanzar los $50.000 de intereses. En este caso, los intereses generados ascienden a $45.493,15, por lo que será necesario invertir un monto ligeramente superior para cumplir el objetivo.

En cambio, si la operación se realiza a través del homebanking, la TNA aumenta a 26%, lo que reduce el capital inicial necesario a $2.700.000 para obtener $57.698,63 de intereses. Este monto supera los $50.000 deseados, lo que hace que la inversión por canal digital resulte más eficiente y rentable.

El capital depositado no puede retirarse antes del vencimiento del plazo, pero al finalizar los 30 días, el inversor recibe el monto inicial más los intereses generados. Esta característica garantiza un retorno seguro y predecible, un atractivo clave para quienes buscan proteger su dinero sin exponerse a riesgos elevados. La brecha entre las tasas ofrecidas en los canales presencial y digital se explica por las políticas de las entidades financieras, que premian las operaciones online con porcentajes más altos. Además, el trámite digital agiliza el proceso y elimina la necesidad de traslados, lo que lo convierte en una opción más conveniente para los usuarios.