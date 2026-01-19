Plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, lunes 19 de enero + Seguir en









Los datos oficiales del BCRA muestran las tasas que ofrecen los bancos este lunes, con diferencias por entidad e implicancias para quien busca rendimientos reales en un contexto de inflación.

La herramienta de ahorro tradicional que siguen eligiendo los argentinos. Depositphotos

La colocación de pesos en plazos fijos sigue siendo un tema de debate entre ahorristas y quienes buscan una alternativa para que su dinero no pierda demasiado con la inflación. Este lunes 19 de enero, los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) permiten ver en números cómo se mueven las tasas de interés entre los principales bancos del país.

Con la inflación todavía arriba de lo que gustaría a la mayoría y el Banco Central manteniendo cierto nivel de tasas de política monetaria que se trasladan a las entidades financieras, las opciones para depósitos a 30 días varían bastante, según el banco y la posibilidad de ser cliente o no de la entidad.

Plazo Fijo Plata Las TNA (Tasa Nominal Anual) reportadas por los bancos para inversiones de $100.000 a 30 días. Esto ayuda, más allá del ruido del mercado, a poner números concretos sobre la mesa.

Plazo fijo hoy: así están las tasas este 19 de enero Según el comparador oficial del Banco Central, entre los bancos con mayor volumen de depósitos se observan ofertas distintas para plazos fijos básicos a 30 días este lunes 19 de enero:

Banco de la Nación Argentina : 26%

Banco Santander : 21%

Banco Galicia : 22%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

BBVA : 23%

Banco Macro : 27,5%

ICBC : 23,5%

Banco Credicoop : 25%

Banco Ciudad: 20,5%