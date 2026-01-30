Aumento en el Plazo Fijo: ¿cómo ganar $450.000 en un plazo fijo de 30 días? + Seguir en









Los ahorristas que busquen resguardar su capital deberán tener en cuenta el canal de contratación tras la suba en las tasas y sus diferencias.

La suma que debes depositar para ganar $450.000 a 30 días en un plazo fijo. Depositphotos

Los plazos fijos recuperaron relevancia entre los ahorristas argentinos en un escenario económico marcado por la volatilidad. La búsqueda de inversiones seguras y con rendimientos previsibles llevó a miles de personas a revisar diariamente las tasas de interés que ofrecen los bancos. Un pequeño cambio en los porcentajes puede modificar sustancialmente la rentabilidad final de una inversión, por lo que monitorear estas variaciones se convirtió en una práctica común.

La posibilidad de abrir un plazo fijo desde la comodidad del hogar, incluso en entidades donde el usuario no es cliente, amplió las opciones y generó una mayor competencia entre los bancos. Las instituciones financieras adaptaron sus estrategias para atraer depósitos, ofreciendo tasas diferenciadas según el canal de contratación.

plazo fijo inversiones Depositphotos A cuánto están las tasas de los plazos fijos en sucursal y en homebanking Las tasas de interés para plazos fijos tradicionales a 30 días varían según la entidad y el medio de constitución. Los bancos públicos y privados más grandes suelen mantener porcentajes similares, mientras que las entidades digitales o más pequeñas pueden ofrecer rendimientos más altos para captar clientes.

Las Tasas Nominales Anuales (TNA) actuales en las principales instituciones son las siguientes:

Banco de la Nación Argentina: 26% en sucursal y 27% en homebanking.

Banco Santander: 23%.

Banco Galicia: 24%.

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 27%.

BBVA: 22%.

Banco Credicoop: 25%.

Banco Macro: 27%.

ICBC: 23,5%.

Banco Ciudad: 23%. Cuánto debés invertir para ganar $450.000 en un plazo fijo de 30 días Para obtener una ganancia de $450.000 en 30 días, se debe invertir un capital de $25.500.000 a una Tasa Nominal Anual (TNA) del 21,50% en el canal sucursal. Con esta inversión, los intereses ganados serían de $450.616,44, llevando el monto total a $25.950.616,44 al final del plazo.

Si la operación se realiza a través del canal electrónico, los intereses aumentan a $565.890,41, gracias a una TNA del 27,00%. En este caso, el monto total al vencimiento sería de $26.065.890,41. La Tasa Efectiva Anual (TEA) también varía según el canal: 23,75% en sucursal y 30,61% en homebanking.