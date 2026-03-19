Plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, jueves 19 de marzo 2026 + Seguir en









Conocé los rendimientos y condiciones vigentes para depósitos tradicionales, en un contexto de tasas en revisión y cautela entre ahorristas.

¿Rinde el plazo fijo en marzo 2026? Depositphotos

En un escenario económico donde cada peso cuenta, el plazo fijo vuelve a aparecer como una opción clásica para quienes buscan resguardar sus ahorros sin asumir demasiados riesgos. La clave sigue siendo la tasa de interés, que marca el pulso de cuánto rinde inmovilizar el dinero durante un período determinado.

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Este jueves 19 de marzo de 2026, los bancos operan con esquemas relativamente estables, aunque con ajustes que responden a decisiones de política monetaria y a la dinámica inflacionaria. El rendimiento real sigue bajo la lupa, porque no alcanza con mirar el número nominal: la inflación juega su propio partido.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Además, la digitalización simplificó el acceso. Actualmente es posible constituir un plazo fijo en minutos, incluso sin ser cliente de la entidad, gracias al sistema habilitado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El trámite es más ágil, pero la decisión no deja de ser delicada, sobre todo en un contexto donde las variables cambian rápido.

Tasas del plazo fijo: así están las tasas este 19 de marzo Las tasas de interés para plazos fijos tradicionales en pesos varían entre bancos, aunque suelen moverse dentro de un rango relativamente cercano. El Banco Central fija lineamientos, pero cada entidad define su propia oferta en función de su estrategia de captación de depósitos.

En líneas generales, los plazos fijos a 30 días, que es el período mínimo, concentran la mayor demanda. Las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen los principales bancos se ubican en niveles que intentan no quedar demasiado rezagados frente a la inflación, aunque el margen es ajustado.

inversiones plazo fijo Depositphotos Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país este jueves 19 de marzo: Banco de la Nación Argentina : 24%

: 24% Banco Santander : 22%

: 22% Banco Galicia : 21%

: 21% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% BBVA : 23%

: 23% Banco Macro : 26%

: 26% Banco Credicoop : 22%

: 22% ICBC : 24,8%

: 24,8% Banco Ciudad: 21%

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