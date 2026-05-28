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28 de mayo 2026 - 10:21

Plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, jueves 28 de mayo

Las entidades financieras ajustan rendimientos para depósitos a 30 días mientras los ahorristas siguen de cerca cada movimiento del mercado.

Cómo rinde el plazo fijo en Argentina

Cómo rinde el plazo fijo en Argentina

El plazo fijo tradicional sigue ocupando un lugar fuerte entre los pequeños y medianos ahorristas argentinos. Aunque aparecieron nuevas alternativas de inversión y billeteras virtuales que prometen rendimientos diarios, muchos todavía prefieren la lógica simple de dejar los pesos "estacionados". En un escenario económico que cambia semana a semana, esa previsibilidad conserva atractivo.

Este jueves 28 de mayo, los principales bancos del país mantienen tasas nominales anuales que muestran diferencias importantes entre entidades. En algunos casos, la brecha supera por varios puntos porcentuales, algo que obliga a mirar con atención antes de confirmar una colocación.

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El contexto también explica parte de la cautela de los ahorristas. Tras las sucesivas modificaciones en la política monetaria y la eliminación de pisos mínimos obligatorios para las tasas, cada entidad empezó a definir sus propios porcentajes. Eso generó un mercado mucho más heterogéneo.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 28 de mayo

Según los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las tasas nominales anuales (TNA) para depósitos online a 30 días muestran diferencias marcadas entre bancos tradicionales y entidades más chicas.

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Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país este jueves 28 de mayo:

  • Banco de la Nación Argentina: 19%
  • Banco Santander: 15%
  • Banco Galicia: 18,25%
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%
  • BBVA: 18,75%
  • Banco Macro: 18%
  • Banco Credicoop: 17,5%
  • ICBC: 17,5%
  • Banco Ciudad: 17%

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