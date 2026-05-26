Plazo fijo en 2026: cuánto necesitamos invertir para generar $15.000 en 30 días

Con las tasas actuales, los ahorristas necesitan cada vez más capital para obtener rendimientos mensuales altos con esta herramienta.

Los plazos fijos hechos por home banking siguen ofreciendo mejores tasas que las realizadas en sucursal.

El plazo fijo tradicional continúa siendo una de las herramientas más elegidas por quienes buscan obtener un rendimiento mensual en pesos sin asumir grandes riesgos. No obstante, durante mayo las tasas volvieron a sufrir nuevas bajas.

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Actualmente, el Banco Nación mantiene una Tasa Nominal Anual (TNA) de 15,50% para depósitos constituidos en sucursal y una tasa de 17,50% para operaciones realizadas mediante home banking o canales electrónicos . Esa diferencia impacta directamente sobre el rendimiento final de cada inversión.

Tomando como referencia las tasas oficiales vigentes del Banco Nación para mayo, actualmente se necesita invertir $1.200.000 para alcanzar una ganancia mensual de aproximadamente $15.000 en un plazo fijo tradicional.

Esto significa que operar electrónicamente permite obtener casi $2.000 adicionales respecto de la modalidad presencial, utilizando exactamente el mismo dinero y el mismo plazo de inversión.

La diferencia entre ambos canales se volvió cada vez más común. Actualmente, varias entidades ofrecen mejores tasas digitales para reducir costos operativos y fomentar el uso de plataformas online.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

Lo que tenés que saber sobre la situación actual del plazo fijo

Durante los últimos meses, las tasas de interés de los plazos fijos mostraron una tendencia descendente. Varias entidades ajustaron sus rendimientos luego de las modificaciones realizadas sobre las tasas de referencia del mercado financiero.

Un punto importante es que las tasas cambian constantemente. Los bancos pueden modificar los porcentajes ofrecidos prácticamente todos los días dependiendo de las condiciones económicas y financieras del país. Por ese motivo, los especialistas recomiendan revisar siempre los simuladores oficiales antes de constituir un plazo fijo. Muchas veces pequeñas variaciones en la tasa generan diferencias significativas sobre la ganancia final.

También conviene recordar que el plazo fijo tradicional inmoviliza el dinero durante el período pactado. En la mayoría de los casos, el capital no puede retirarse antes del vencimiento, sin perder rendimiento.

Por otro lado, los plazos fijos digitales siguen ganando terreno rápidamente. Las operaciones electrónicas no solo ofrecen mejores tasas, sino también mayor comodidad y disponibilidad horaria para realizar inversiones. El crecimiento de billeteras virtuales y aplicaciones financieras también empezó a modificar el escenario tradicional del plazo fijo. Algunas plataformas ya ofrecen rendimientos diarios competitivos y disponibilidad inmediata del dinero invertido.

A pesar de eso, el plazo fijo continúa siendo una herramienta ampliamente utilizada por personas que priorizan estabilidad, previsibilidad y bajo riesgo frente a alternativas más inestables.