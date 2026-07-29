Los plazos fijos pierden atractivo: cayeron 2,1% en mayo mientras crecen las cuentas remuneradas + Agregar ámbito en









Según el Informe sobre Bancos del BCRA, el saldo de los depósitos a plazo del sector privado retrocedió en términos reales durante mayo, mientras que las cuentas remuneradas mostraron un crecimiento y los depósitos en dólares se mantuvieron estables.

La necesidad de remunerar prima en los inversores.

Los plazos fijos cayeron 2,1% en términos reales durante mayo, en un contexto en el que los depósitos en pesos retrocedieron 0,9%, según el último Informe sobre Bancos del Banco Central (BCRA).

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La baja de los depósitos a plazo explicó el movimiento de los inversores en la necesidad por remunerar los saldos, ante salarios que pese a la baja de la inflación, continúan siendo magros. En contraste, las cuentas remuneradas crecieron 4,1% en términos reales entre puntas de mes, mientras que las cuentas no remuneradas registraron una caída de 0,9%, reflejando un cambio en la composición de los depósitos hacia instrumentos con rendimiento.

En la comparación interanual, el saldo real de los depósitos del sector privado en pesos mostró una disminución de 1,3%, de acuerdo con el relevamiento del Banco Central.

Más allá de los salarios, hay una explicación por la cual también los plazos fijos no están siendo la mejor opción. Los plazos fijos a 30 días continúan ofreciendo una Tasa Nominal Anual (TNA) de hasta el 19,5%, encabezada por Banco Provincia. Esto equivale a una tasa efectiva mensual cercana al 1,6%, que se ubica por debajo de la inflación actual y también de las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. De hecho, el REM recién prevé una inflación mensual cercana a ese nivel hacia octubre de 2026, con una estimación de 1,7%.

Sin embargo, las cuentas remuneradas, o fondos Money Market, también ofrecen un rendimiento implícito cercano al 1,6% mensual, en línea con el de los plazos fijos a 30 días. En este contexto, la diferencia de rentabilidad entre ambos instrumentos prácticamente desaparece. La principal ventaja de los Money Market pasa por su liquidez, ya que permiten disponer de los fondos en el mismo día.

Expectativas de inflación según REM Depósitos en dólares, sin movimiento En tanto, los depósitos del sector privado en moneda extranjera permanecieron prácticamente estables durante mayo, con una baja de apenas 0,2% en moneda de origen. No obstante, en la comparación interanual acumularon un crecimiento de 27,8%. Si se considera el conjunto del sistema financiero, el saldo real de los depósitos totales —incluyendo todas las monedas y sectores— aumentó 0,9% tanto en términos mensuales como interanuales. El informe muestra que, pese al retroceso de los plazos fijos, parte de los fondos permanecieron dentro del sistema bancario, aunque migrando hacia cuentas remuneradas, mientras los depósitos en dólares continuaron consolidando la recuperación observada en el último año.