El plazo fijo sigue sin repuntar: lo que se gana al invertir $1.200.000

Las tasas siguen bajas y los depósitos tradicionales mantienen un rendimiento acotado frente a otras alternativas.

El Banco Nación paga una TNA de hasta 19% para constituciones electrónicas, con diferencias importantes respecto de la operatoria en sucursal.

El plazo fijo tradicional sigue siendo una de las herramientas de ahorro más elegidas por los ahorristas, aunque su rendimiento sigue lejos de los niveles que ofrecía meses atrás. Tras los sucesivos cambios en la política monetaria del Banco Central y la desregulación de las tasas mínimas para depósitos, cada entidad financiera fija libremente el interés que paga a sus clientes, lo que genera diferencias importantes entre bancos y también entre las operaciones realizadas en sucursal y por canales electrónicos.

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En este escenario, quienes buscan preservar el valor de sus ahorros suelen comparar el rendimiento del plazo fijo con otras opciones de corto plazo, como los fondos comunes de inversión o las billeteras virtuales que remuneran el saldo disponible. La elección depende no solo de la tasa ofrecida, sino también de la liquidez, ya que el plazo fijo obliga a inmovilizar el dinero durante todo el período pactado.

Durante el primer semestre de 2026 , las tasas pagadas por los plazos fijos continuaron ajustándose al nuevo escenario económico . Después de los niveles altos registrados durante 2024 y parte de 2025, los rendimientos empezaron a descender de manera gradual a medida que la inflación mostró una desaceleración y el Banco Central redujo su tasa de política monetaria.

La eliminación de la tasa mínima obligatoria para los depósitos hizo que cada banco adoptara su propia estrategia comercial. Algunas entidades privadas decidieron ofrecer rendimientos más competitivos para captar nuevos clientes, mientras que otras mantuvieron tasas más conservadoras.

Como consecuencia, hoy existen diferencias de varios puntos porcentuales entre bancos para un mismo plazo fijo a 30 días. Por eso, antes de invertir conviene consultar el simulador de cada entidad o usar los comparadores publicados por el Banco Central, que permiten conocer las tasas vigentes para clientes y no clientes.

Lo que obtenés en un plazo fijo de $1.200.000 a 30 días

En el caso del Banco Nación, una inversión de $1.200.000 a 30 días ofrece resultados diferentes según el canal elegido para constituir el depósito

Si se realiza en una sucursal:

la entidad paga una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50%, con una ganancia de $15.287,68

En cambio, si el plazo fijo se constituye por medios electrónicos:

la TNA asciende al 19% y el rendimiento aumenta hasta $18.739,72

Ámbito

¿Conviene un plazo fijo o los intereses de las billeteras digitales?

La comparación entre el plazo fijo tradicional y las billeteras virtuales se volvió cada vez más frecuente. Mientras el depósito bancario garantiza una tasa fija desde el momento de la constitución, las billeteras suelen invertir el dinero en fondos comunes de inversión, cuyo rendimiento puede variar diariamente.

La principal ventaja del plazo fijo es la previsibilidad. El ahorrista conoce desde el inicio cuánto cobrará al vencimiento y el rendimiento no cambia aunque el mercado tenga movimientos durante esos 30 días. Las billeteras digitales, en cambio, ofrecen disponibilidad inmediata del dinero. Los fondos pueden usarse para hacer pagos o transferencias en cualquier momento sin necesidad de esperar el vencimiento de una inversión.

Sin embargo, el rendimiento de las cuentas remuneradas depende de la evolución diaria de los fondos comunes de inversión y no está garantizado. Puede ubicarse por encima o por debajo de la tasa de un plazo fijo, según las condiciones del mercado.

Antes de decidir dónde invertir, es importante considerar el objetivo del ahorro. Si el dinero no será utilizado durante un mes y se busca conocer exactamente cuánto se obtendrá al vencimiento, el plazo fijo sigue siendo una alternativa simple y de bajo riesgo. Si, en cambio, la prioridad es mantener disponibilidad inmediata de los fondos, las billeteras digitales pueden ofrecer una mayor flexibilidad.