Plazo fijo: cuánto ganás si invertís $1.000.000 durante 30 días

Con las tasas actuales, conocé cuánto dinero podés obtener al finalizar un plazo fijo tradicional y cómo calcular el rendimiento.

El rendimiento de un plazo fijo depende de la tasa que ofrece cada banco y del capital invertido.

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan obtener una renta con bajo riesgo y conocer de antemano cuánto dinero recibirán al finalizar la inversión . Aunque las tasas cambiaron en los últimos meses, esta herramienta sigue siendo utilizada por miles de ahorristas.

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El rendimiento depende de la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece cada banco y del plazo elegido . En el caso del plazo fijo tradicional, el período mínimo de constitución es de 30 días y la ganancia queda definida desde el momento de realizar la operación.

Antes de invertir, conviene comparar las tasas que ofrece cada entidad financiera , ya que pueden existir diferencias que impactan en el rendimiento final.

Si se toma como referencia una TNA del 19% , un plazo fijo de $1.000.000 durante 30 días genera una ganancia aproximada de $15.616 , por lo que al vencimiento el inversor recibe cerca de $1.015.616 .

El monto puede variar según el banco elegido , ya que cada entidad fija su propia tasa de interés. Por eso, antes de constituir el plazo fijo es recomendable utilizar los simuladores oficiales para conocer el rendimiento exacto .

Qué bancos ofrecen las tasas más altas

Actualmente, las tasas varían entre las principales entidades financieras. Entre las más elevadas se encuentran Banco Provincia y Banco Macro, con una TNA del 19,5%, seguidos por Banco Nación con 19%.

Más atrás aparecen BBVA con 18,25%, Galicia y Credicoop con 17,5%, Ciudad e Hipotecario con 17%, mientras que Santander y Patagonia ofrecen una TNA del 16%.

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Cómo calcular la ganancia de un plazo fijo

El cálculo del rendimiento depende del capital invertido, la tasa ofrecida por el banco y la cantidad de días que permanecerá inmovilizado el dinero. En un plazo fijo tradicional, la ganancia queda establecida desde el inicio de la operación.

Para conocer el resultado antes de invertir, los bancos ponen a disposición simuladores online donde solo es necesario ingresar el monto y el plazo elegido. La herramienta informa automáticamente cuánto se cobrará de intereses y cuál será el monto total al vencimiento.

Aunque el plazo fijo continúa siendo una opción conservadora, comparar las tasas entre distintas entidades puede marcar una diferencia en la rentabilidad obtenida. Incluso una variación de pocos puntos porcentuales puede representar una ganancia mayor para quienes invierten sumas importantes.

Además, es importante evaluar si el rendimiento esperado acompaña la evolución de la inflación y definir el plazo de inversión según las necesidades de liquidez. De esa manera, cada ahorrista podrá elegir la alternativa que mejor se adapte a sus objetivos financieros.