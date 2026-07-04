Plazo fijo en julio: ¿Cuánto tengo que invertir para ganar $50.000 por mes? + Agregar ámbito en









El rendimiento de esta herramienta depende de si se realiza por canales digitales o en sucursal. Conocé los detalles.

Las tasas de interes siguen en niveles bajos con respecto a periodos anteriores.

El plazo fijo tradicional sigue conservando su lugar como una de las alternativas más elegidas por quienes buscan obtener un rendimiento previsible sobre sus ahorros en pesos. Aunque las tasas de interés se ubican por debajo de las registradas meses atrás, los bancos mantienen distintas condiciones, según el canal elegido para constituir la inversión.

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En el caso del Banco Nación, la entidad ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% para los plazos fijos constituidos en sucursal y una TNA del 19% para quienes realizan la operación a través de home banking o la aplicación BNA+, una diferencia que impacta directamente en el rendimiento obtenido a los 30 días.

Depositphotos Cuánto tengo que depositar en un plazo fijo para ganar $50.000 en 30 días Tomando como referencia las tasas vigentes del Banco Nación para depósitos a 30 días, un capital de $4.000.000 resulta suficiente para superar el objetivo de obtener una ganancia mensual de aproximadamente $50.000. La diferencia depende del canal utilizado para realizar la operación.

Quienes constituyan el plazo fijo de manera presencial en una sucursal acceden a una TNA del 15,50%, lo que genera un rendimiento de $50.958 al vencimiento del depósito de 30 días. En ese caso, el monto total acreditado será de $4.050.958, considerando el capital inicial más los intereses generados.

En cambio, quienes opten por realizar la operación mediante home banking o la aplicación BNA+ obtendrán una TNA del 19%, superior a la ofrecida en sucursal. Con el mismo capital de $4.000.000, la ganancia asciende a $62.465, por lo que el monto final al vencimiento será de $4.062.465.

La diferencia entre ambas modalidades supera los $11.500. Esto explica por qué el propio Banco Nación impulsa el uso de sus canales digitales para este tipo de inversiones, donde suele ofrecer tasas más competitivas que las disponibles en las sucursales físicas. Ámbito Todo lo que tengo que saber antes de elegir esta herramienta El plazo fijo tradicional tiene una característica que sigue atrayendo a muchos ahorristas: desde el momento en que se constituye el depósito es posible conocer cuánto dinero se cobra al vencimiento. A diferencia de otras alternativas de inversión, el rendimiento queda determinado por la tasa vigente al momento de realizar la operación y no cambia durante el plazo pactado. Antes de invertir, es importante considerar que el dinero permanecerá inmovilizado durante el período elegido. En un plazo fijo tradicional de 30 días no es posible retirar anticipadamente el capital sin perder las condiciones pactadas, por lo que conviene destinar únicamente fondos que no vayan a necesitarse durante ese lapso. Otro punto es que las tasas pueden modificarse de un mes a otro. Los bancos tienen libertad para fijar el rendimiento de los plazos fijos, por lo que una renovación al vencimiento podría realizarse con una TNA diferente a la vigente actualmente. Esto implica que la ganancia futura dependerá de las condiciones existentes al momento de cada nueva constitución. También es importante comparar las tasas entre distintas entidades financieras. Aunque el Banco Nación ofrece un rendimiento del 19% anual para depósitos electrónicos a 30 días, otros bancos pueden pagar porcentajes superiores o inferiores, lo que modifica el interés obtenido por un mismo capital invertido.

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