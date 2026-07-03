Plazo fijo, en caída libre: ¿Cuánto se obtiene al invertir $400.000?

El canal elegido para constituir el depósito puede modificar el rendimiento final de una misma inversión a 30 días.

El rendimiento del plazo fijo tradicional sigue perdiendo atractivo, tras las sucesivas reducciones de las tasas de interés aplicadas por las entidades financieras.

Actualmente, el Banco Nación ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% para los plazos fijos constituidos de manera presencial en una sucursal y una TNA del 19% para quienes realizan la operación mediante home banking o la aplicación BNA+. La diferencia impacta directamente sobre la rentabilidad.

Aunque el plazo fijo continúa siendo una de las herramientas de ahorro más elegidas por los pequeños inversores por su simplicidad y previsibilidad, el descenso de las tasas modificó las expectativas de rendimiento. Frente a este escenario, muchos ahorristas comparan las condiciones que ofrecen los distintos bancos o analizan alternativas .

Tomando como referencia las tasas vigentes del Banco Nación para julio, una inversión de $400.000 durante 30 días ofrece resultados diferentes, según el canal elegido para constituir el depósito.

Si el plazo fijo se realiza en una sucursal , con una TNA del 15,50% , el interés generado al vencimiento es de $5.095,89 . En consecuencia, al finalizar el plazo el ahorrista recibe un total de $405.095,89 , integrado por el capital inicial más los intereses obtenidos.

En cambio, quienes constituyen el depósito por home banking o mediante BNA+ acceden a una TNA del 19%, superior a la modalidad presencial. Con el mismo capital de $400.000, el rendimiento asciende a $6.246,58, por lo que el monto acreditado al vencimiento será de $406.246,58.

La diferencia entre ambas modalidades supera los $1.150. Si bien puede parecer una cifra reducida, a medida que aumenta el capital, la brecha entre una tasa y otra se vuelve más significativa.

Ámbito

Las tasas de los principales bancos

Desde que el Banco Central dejó de fijar un piso obligatorio para las tasas mínimas de los plazos fijos, cada entidad financiera determina libremente el rendimiento que ofrece a sus clientes. Como consecuencia, hoy existen diferencias importantes entre los bancos, incluso para depósitos con el mismo plazo.

Banco Provincia: 19,50% TNA (21% para no clientes)

19,50% TNA (21% para no clientes) Banco Macro: 19,50% TNA

19,50% TNA Banco Nación: 19,00% TNA (canales electrónicos)

19,00% TNA (canales electrónicos) BBVA: 18,75% TNA

18,75% TNA Banco Galicia: 17,50% TNA

17,50% TNA Banco Credicoop: 17,50% TNA

17,50% TNA ICBC: 17,20% TNA

17,20% TNA Banco Ciudad: 17,00% TNA

17,00% TNA Banco Hipotecario: 17,00% TNA

17,00% TNA Banco Santander: 16,00% TNA

16,00% TNA Banco Patagonia: 16,00% TNA

El Banco Central publica frecuentemente el relevamiento de tasas informadas por las entidades financieras, permitiendo conocer cuál ofrece el mejor rendimiento para depósitos tradicionales. Además, muchos bancos cuentan con simuladores online que permiten calcular la ganancia antes de concretar la operación.

La diferencia entre plazo fijo en sucursal, en home banking y UVA

La forma de constituir el plazo fijo puede modificar la rentabilidad. En el caso del Banco Nación, los depósitos electrónicos reciben una tasa superior a la modalidad presencial, una política que busca incentivar el uso de canales digitales y reducir la operatoria en las sucursales.

Realizar el trámite mediante home banking también ofrece otras ventajas. El proceso puede completarse en pocos minutos, está disponible las 24 horas y el dinero se acredita automáticamente en la cuenta al vencimiento, sin necesidad de concurrir personalmente a una sucursal.

Por otra parte, existe el plazo fijo UVA, una alternativa diferente al plazo fijo tradicional. En este caso, el capital no genera un interés fijo desde el primer día, sino que se actualiza de acuerdo con la evolución del índice UVA, que sigue la inflación medida por el INDEC. Además, paga un interés adicional reducido sobre ese capital ajustado.

La principal diferencia es que el plazo fijo UVA exige mantener la inversión durante un período mínimo de 180 días, salvo en las modalidades precancelables que ofrecen algunas entidades. Esto significa que el dinero permanece inmovilizado durante más tiempo, aunque puede resultar una opción más conveniente cuando la inflación supera ampliamente las tasas de los plazos fijos tradicionales.