Cuánto rinde invertir $1.000.000 a 30 días, según las tasas de los bancos en julio

Así se organizan los expertos en cuidar el bolsillo para poder obtener la mejor renta dentro de las opciones ofrecidas por las entidades bancarias

El método de inversión más utilizado a lo largo de los años por los argentinos.

El plazo fijo sigue en el podio de las opciones más elegidas por los ahorristas que buscan inversiones de bajo riesgo y con rendimiento definido desde el inicio. El instrumento bancario mantiene su atractivo en un escenario de tasas de interés, que los bancos ajustan de manera periódica.

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Las entidades financieras aplican en julio de 2026 una Tasa Nominal Anual (TNA) que, en varios casos, se ubica cerca del 19%. El nivel de rendimientos muestra diferencias entre bancos públicos, privados y compañías financieras, con valores que superan el 23%, en algunas entidades.

El cálculo del rendimiento de un plazo fijo depende de la TNA vigente al momento de la constitución. Una inversión de $1.000.000 a 30 días, con una tasa del 19%, genera una ganancia estimada de $15.616,44 en intereses.

El capital final al vencimiento alcanza aproximadamente $1.015.616,44 . El resultado surge de la suma del monto inicial más los intereses generados durante el período pactado. El esquema de rentabilidad se mantiene fijo desde la constitución del plazo, lo que permite conocer de antemano el monto final a cobrar.

Estos son los porcentajes que establecen las principales entidades bancarias para la constitución de un plazo fijo:

Banco Nación: 19%

Banco Galicia: 17,5%

Banco BBVA: 18,75%

Banco Santander: 16%

Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5% (hasta 21% para no clientes)

Banco Macro: 19,5%

ICBC Argentina: 17,2%

Banco Ciudad: 17%

Banco Patagonia: 16%

Banco Credicoop: 17,5%

Banco BICA: 22%

Banco CMF: 22%

Banco Comafi: 17%

Banco de Comercio: 19%

Banco de Formosa: 18,5%

Banco de Córdoba: 20,75%

Banco del Chubut: 18,5%

Banco del Sol: 23% - 21%

Banco Dino: 20%

Banco Hipotecario: 17% - 20,5%

Banco Julio: 19%

Banco Mariva: 21%

Banco Masventas: 19%

Banco Meridian: 22,5%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19% - 15%

Banco VOII: 22%

BIBANK: 21%

Crédito Regional Compañía Financiera: 23%

Reba Compañía Financiera: 23%

Las entidades muestran una dispersión de tasas que condiciona el rendimiento final, según la elección del banco y el tipo de cliente.

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Paso a paso: cómo constituir un plazo fijo desde el home banking

El acceso al plazo fijo se realiza desde canales digitales de cada banco y requiere pocos pasos operativos.

Direcciones a seguir:

ingreso al home banking o aplicación del banco

acceso a la sección “Inversiones” o “Plazo fijo”

carga del monto a invertir

selección del plazo de 30 días

confirmación de la operación y generación del comprobante

El capital y los intereses se acreditan de forma automática en la cuenta bancaria al finalizar el período establecido.

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¿Por qué sigue siendo la opción más elegida?

El plazo fijo consiste en una colocación de dinero en una entidad financiera durante un período determinado a cambio de una tasa de interés fija. El plazo habitual se ubica en 30 días, aunque existen alternativas con distintas duraciones.

El instrumento ofrece previsibilidad en el resultado final, ya que el ahorrista conoce desde el inicio el monto que recibe al vencimiento. Esa característica lo posiciona entre las alternativas más utilizadas dentro del sistema financiero.

La comparación con la inflación influye en la decisión de inversión. El poder adquisitivo del capital depende de la relación entre el rendimiento del plazo fijo y la evolución general de los precios en la economía.