Plazo fijo UVA vs. tradicional: ¿Cuál es la diferencia y cuál conviene más?

Dos herramientas con el mismo objetivo, pero distintas modalidades. Qué características tiene cada una y cuándo conviene elegirlas.

Los depósitos UVA ajustan el capital por inflación, mientras que el plazo fijo tradicional paga una tasa fija definida por cada banco.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas de ahorro más utilizadas por quienes buscan obtener un rendimiento en pesos, sin asumir grandes riesgos. Sin embargo, hoy existen dos alternativas con características muy diferentes: el plazo fijo tradicional y el plazo fijo UVA.

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Aunque ambos consisten en inmovilizar dinero durante un período determinado , el mecanismo de actualización, el plazo mínimo y la rentabilidad esperada cambian de manera significativa.

La elección entre ambas alternativas depende principalmente de la necesidad de disponer del dinero y las expectativas sobre la inflación futura.

El plazo fijo tradicional es el instrumento más conocido dentro del sistema financiero argentino. El ahorrista deposita una suma de dinero por un plazo determinado, que generalmente es de 30 días, y al vencimiento recibe el capital más los intereses pactados desde el inicio.

Hasta marzo de 2024, el Banco Central establecía una tasa mínima para este tipo de inversiones. Sin embargo, tras la desregulación del mercado, cada banco quedó habilitado para fijar libremente el rendimiento que ofrece a sus clientes. Como consecuencia, las diferencias entre entidades empezaron a ampliarse y hoy conviene comparar las tasas antes de realizar una inversión.

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¿Qué es el plazo fijo UVA y por qué protege contra la inflación?

El plazo fijo UVA fue creado para ofrecer una alternativa que preserve el poder adquisitivo del ahorro frente al aumento de los precios.

En este caso, el dinero depositado se convierte en Unidades de Valor Adquisitivo. El valor de esa unidad se actualiza diariamente de acuerdo con el CER, indicador elaborado a partir de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Al finalizar el plazo, el banco devuelve el capital actualizado por inflación más una tasa adicional cercana al 1% anual.

La principal ventaja del sistema es que, si la inflación supera ampliamente las tasas de interés tradicionales, el ahorrista mantiene el valor real de su inversión. En contextos de aumento de precios, esta modalidad suele ofrecer un rendimiento superior al plazo fijo convencional.

Sin embargo, también implica aceptar un período mínimo de permanencia mayor. Actualmente, los depósitos UVA requieren mantener el dinero inmovilizado durante al menos 90 días para obtener el ajuste completo por inflación.

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Diferencias clave: Plazos de permanencia y flexibilidad

La diferencia más evidente entre ambos instrumentos es el tiempo durante el cual el capital permanece inmovilizado. En el plazo fijo tradicional, el plazo mínimo es de 30 días. Finalizado ese período, el ahorrista puede retirar el dinero, renovarlo o destinarlo a otra inversión.

En cambio, el plazo fijo UVA exige una permanencia mínima de 90 días. Esa característica reduce la flexibilidad para quienes necesitan disponer de sus fondos en el corto plazo.

Existen además los plazos fijos UVA precancelables. Estos permiten retirar el dinero anticipadamente una vez transcurrido un período mínimo determinado, aunque en ese caso el rendimiento deja de estar vinculado a la inflación y pasa a calcularse con una tasa fija de precancelación.

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Tasa de interés liberada: ¿Cómo eligen los bancos cuánto pagar?

Algunos bancos ofrecen rendimientos más elevados para captar nuevos clientes, mientras que otros priorizan la estabilidad de sus depósitos y pagan tasas menores. Esa competencia hace que hoy existan diferencias importantes entre una entidad y otra incluso para depósitos con el mismo plazo.

El comparador oficial del Banco Central permite consultar diariamente las tasas que ofrece cada banco para depósitos online a 30 días, facilitando la comparación antes de hacer una inversión.

En el caso de los depósitos UVA, el rendimiento no depende de la estrategia del banco, ya que el componente principal proviene del ajuste por inflación medido mediante el índice CER. La diferencia entre entidades suele limitarse a la tasa adicional que acompaña al ajuste del capital.

¿Cuál es la mejor alternativa para tus ahorros hoy?

La conveniencia de cada opción depende del contexto económico y de las necesidades de cada ahorrista. Quienes priorizan disponer del dinero rápidamente suelen inclinarse por el plazo fijo tradicional, ya que permite renovar la inversión cada 30 días y conocer de antemano el rendimiento que obtendrán.

Quienes buscan proteger el poder de compra de sus ahorros frente a la inflación encuentran en el plazo fijo UVA una herramienta que rinde mejor, especialmente cuando prevén mantener la inversión durante al menos tres meses.