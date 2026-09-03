Plazo fijo en dólares: cuánto gano si invierto US$3.500 a 90 días

Conocé cuánto rinden US$3.500 en un plazo fijo a 90 días, el rendimiento depende de la tasa vigente y permite sumar intereses al capital.

Una inversión de US$3.500 en un plazo fijo permite obtener intereses durante 90 días, según la tasa ofrecida por el banco.

Los ahorristas que tienen dólares pueden elegir por un plazo fijo en dólares para obtener un rendimiento durante un período determinado. Una de las alternativas disponibles es colocar los fondos a 90 días.

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En el caso del Banco Nación , la tasa nominal anual (TNA) vigente para personas humanas que constituyan el depósito mediante canales electrónicos es del 1,90% para plazos de 90 a 179 días .

Para una inversión de US$3.500 durante 90 días , el interés estimado permite conocer de antemano cuánto dinero se obtendría al finalizar la colocación, siempre que se mantengan las condiciones informadas por la entidad.

Con una inversión inicial de US$3.500 y una TNA del 1,90%, el cálculo proporcional para 90 días arroja un rendimiento aproximado de US$16,40.

De esta manera, al finalizar el plazo, se obtendrá aproximadamente US$3.516,40 , compuesto por los US$3.500 depositados originalmente más los intereses generados durante los tres meses.

El cálculo surge de aplicar la tasa anual al capital durante los 90 días, por lo que se trata de una estimación y no contempla eventuales cambios en las condiciones comerciales del banco

Qué tasa paga el plazo fijo en dólares

Para depósitos de 90 a 179 días, Banco Nación informa actualmente una TNA del 1,90% y una TEA del 1,91% para personas que operen por canales electrónicos.

La tasa nominal anual es el porcentaje utilizado como referencia para calcular los intereses según el tiempo que permanezca depositado el dinero. Por eso, al tratarse de una colocación de 90 días, el rendimiento efectivo es proporcional al período y no equivale a ganar 1,90% completo.

Además, el banco establece un monto mínimo de US$100 para los depósitos a plazo fijo en dólares, por lo que los US$3.500 superan ampliamente ese requisito.

Los analistas priorizan ON argentinas en dólares, bajo Ley Nueva York y con predominio del sector energético, para reinvertir los pagos de Bonares y Globales y distribuir los cobros durante el año.

Cuánto dinero recibo al finalizar el plazo

Al cumplirse los 90 días, los US$3.500 iniciales pasarían a ser aproximadamente US$3.516,40, si se utiliza la tasa del 1,90% TNA como referencia.

La ganancia sería entonces de unos US$16,40, manteniendo el capital denominado en dólares. El rendimiento es bajo en términos absolutos, pero permite obtener un interés sobre un ahorro que permanece inmovilizado durante el período elegido.

Banco Nación también permite constituir plazos fijos en dólares y consultar las condiciones de la inversión mediante sus canales digitales.