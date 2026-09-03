Por qué se celebra el Día del Ferretero cada 3 de septiembre en Argentina + Agregar ámbito en









La jornada recuerda a la primera organización que tuvo como objetivo marcar pautas éticas del oficio.

El Día del Ferretero celebra a la primera organización que organizó al oficio y sus trabajadores. Freepik

Cada 3 de septiembre, Argentina celebra el Día del Ferretero, una fecha que reconoce la importancia de este oficio en la vida cotidiana y en la actividad comercial. La efeméride tiene su origen en un hecho institucional ocurrido hace más de un siglo, cuando comerciantes del sector decidieron organizarse para defender su actividad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La historia se remonta a 1905, cuando un grupo de comerciantes fundó la Sociedad de Ferreterías, Pinturerías y Bazares de la República Argentina. Con el paso de las décadas, aquella organización se transformó en la actual Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina (CAFARA).

En las ferreterías las herramientas e insumos subieron entre un 8% y 11% post apertura del cepo cambiario 3 de septiembre, Día del Ferretero: origen de la fecha La creación de la entidad tuvo como objetivo consolidar un gremio fuerte, establecer pautas comerciales éticas y jerarquizar la tarea de los trabajadores detrás del mostrador. La iniciativa surgió en una Argentina atravesada por una fuerte expansión urbana e industrial.

Durante las primeras décadas del siglo XX, el crecimiento de la construcción y la llegada de inmigrantes con conocimientos técnicos impulsaron la demanda de herramientas, insumos y repuestos. Las ferreterías comenzaron a ocupar un lugar cada vez más relevante dentro de la actividad comercial de las ciudades.

En ese contexto, la asociación creada en 1905 permitió unificar criterios, organizar la distribución de insumos importados y brindar protección a los pequeños y medianos comercios de barrio. El 3 de septiembre quedó así vinculado al reconocimiento de una actividad que combina la venta minorista con el asesoramiento técnico.

Con el paso del tiempo, el Día del Ferretero dejó de ser únicamente una conmemoración institucional y se convirtió en una fecha reconocida popularmente. El oficio adquirió una dimensión que excede la comercialización de productos y herramientas. El ferretero pasó a ocupar un rol clave como asesor y solucionador de problemas domésticos, además de convertirse en una figura de confianza para los hogares. Su conocimiento también resulta fundamental para distintos sectores de la cadena productiva de las comunidades.

Temas Efemérides