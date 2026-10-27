El Gobierno, las plataformas y las empresas acuerdan combatir el comercio de bienes de contrabando

Se estima que se perdería recaudación por unos u$s2.500 millones. Las plataformas informarán ofertas que puedan interpretarse como irregulares.

La venta de la mercadería ilegal deja de hacerse en las fronteras y pasa a las plataformas.

El Gobierno y las empresas acordaron combatir el contrabando, en una decisión que toma en cuenta un reclamo histórico de las cámaras que venían alertando sobre la gravedad del tema. Se estima que en Argentina se pierden impuestos por unos u$s2.500 millones y la manera de recuperarlos ahora es contar con el respaldo de las plataformas ya que la venta de estos productos se trasladó desde los puestos físicos de frontera al mundo digital.

"Por la naturaleza propia del contrabando –una actividad ilícita y que se manifiesta en distintas escalas en múltiples puntos del territorio nacional– es virtualmente imposible hacer mediciones precisas de cuánto es el monto que implica y qué pérdida de recaudación impositiva genera", dijo a Ámbito el titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman.

El empresario señaló, no obstante, que " las estimaciones disponibles dan cuenta de un perjuicio fiscal del orden de los u$s2.000 a u$s2.500 millones". Al respecto, Grinman sostuvo que, "en relación al acuerdo firmado , consideramos que es una acción positiva para combatir la venta ilegal por canales digitales".

"Basados es esta valoración es que desde la CAC nos sumamos a la convocatoria realizada por las autoridades nacionales", añadió el titular de la entidad. En ese sentido, el directivo sostuvo que, "dada la magnitud y la complejidad que reviste el comercio ilegal, se requiere también de acciones en múltiples frentes " . Entre ellos enumeró el control de fronteras, combate de venta callejera y las redes de comercialización ilegales.

"Para ello, se requieren de acciones decididas y coordinadas de los poderes del Estado, a nivel nacional y subnacional. Desde la CAC estamos plenamente a disposición para colaborar en lo que está a nuestro alcance para avanzar en ese objetivo", indicó.

Acuerdo para combatir el contrabando

La Secretaría de Industria, Comercio y PyME firmó este lunes acuerdos marco con las principales cámaras relacionadas al comercio para facilitar el intercambio de información sobre productos comercializados en plataformas digitales con el objetivo de detectar la oferta de productos ingresados al país de manera ilegal. Se sumaron a través de acuerdos específicos empresas y tiendas virtuales.

Las que están involucradas son la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Unión Industrial Argentina (UIA). Por el lado de las plataformas firmaron Mercado Libre, Meta para sus plataformas en Facebook e Instagram, Frávega y Cetrogar.

En el comercio agéntico el usuario delega en la IA la decisión de qué comprar, dónde hacerlo y cuánto pagar.

"Las plataformas firmantes aportarán información sobre los principales oferentes de productos en las categorías sensibles. El Estado Nacional, a través de ARCA, cruzará los datos para identificar inconsistencias e indicios de posibles irregularidades en la comercialización de productos", se informó oficialmente. Por otro lado, la empresa Meta indicó que dará de baja los sitios denunciados en sus plataformas de Facebook e Instagram.

La Secretaria de Industria indicó que "en caso de corresponder, se avanzará conforme al Protocolo de Vigilancia de Mercado aprobado por la Resolución 56/2026, que asegura que los productos y servicios comercializados en el país cumplan con las normas de seguridad, calidad e información vigentes". "Los procedimientos podrán derivar en el retiro de productos del mercado, el cese de su comercialización y la intervención de la Justicia en caso de corresponder", advierte la nota.

Las plataformas se comprometen además a realizar campañas de comunicación dirigidas a sus vendedores y proveedores para reforzar el conocimiento de las obligaciones vigentes, especialmente las vinculadas al origen de los productos ofrecidos.

Los más afectados

Algunas industrias, como la textil, han denunciado que el contrabando de indumentaria llegó a ser tan alto, que logró una alta participación en las ventas. Es lo que se consigue en los espacios tipo "saladas" en los que además se verifica fraude marcario.

Según reportan las empresas, otros sectores afectados por el ingreso ilegal son los electrónicos, cigarrillos y bebidas alcohólicas. Suele ingresar cerveza desde la frontera norte.

Debido a los procedimientos que viene llevando a cabo la Ciudad de Buenos Aires para evitar la actividad de manteros y puestos callejeros, el comercio de mercadería contrabandeada se traslada a las redes y los denominados "Market Places".

Es por eso que las estadísticas de la CAC sobre venta ilegal callejera en CABA están mostrando una caída de las actividad en el "mundo real".

"Durante el mes de agosto de 2026 se detectaron 99 puestos de venta ilegal callejera en las áreas relevadas por la CAC en CABA, de acuerdo al último informe elaborado por el Observatorio de Comercio y Servicios de la Entidad. Esto representó un descenso del 38,1% en comparación con agosto de 2025, mientras que, en relación a la medición previa (julio de 2026), hubo una baja de 11,6%" , señala el último reporte de la entidad.

Cambios en el régimen de comercio fronterizo

Recientemente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizó actualizaciones al régimen de comercio fronterizo. El mismo establece una franquicia de u$s150 por persona en forma diaria. Es decir, se busca que las compras sean las habituales para el uso doméstico.

Pero por otro lado, se limita el volumen de los bultos para evitar que escondidos en ese régimen se manden mercaderías para uso industrial y comercial. Se va a prohibir la venta de granos y de productos envasados que vayan en recipientes de, por lo menos, 10 kilogramos o el equivalente en volumen. La medida iba a quedar firme el 10 de octubre pero se postergó por 120 días.