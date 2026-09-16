¿Plazo fijo si o no? Cuánto gano si invierto $500.000 a 60 días

Las tasas de los bancos pueden modificarse, por lo que el dato vigente al momento de constituir el depósito es el que va a determinar el rendimiento.

Una persona que tiene $500.000 disponibles puede elegir entre distintas alternativas para mantenerlos invertidos durante los próximos meses. Una de las opciones tradicionales es el plazo fijo , que permite conocer de antemano cuánto dinero se va a recuperar al vencimiento.

Las tasas de los plazos fijos volvieron a cambiar durante los últimos días y generaron diferencias importantes entre las principales entidades financieras . Para quienes tienen pesos disponibles y buscan una inversión de corto plazo, la elección del banco puede modificar de manera considerable el rendimiento obtenido.

Si la inversión se hace en el Banco Nación , la diferencia entre hacer la operación presencial o de manera electrónica es de $2.260,28, en el mismo plazo de 60 días. Para el canal electrónico, con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 19,25% el cálculo es:

Entonces, el capital inicial de $500.000 pasa a $515.821,92 al momento del vencimiento. En una sucursal , la cuenta con una TNA de 16,50% da:

Las tasas nominales anuales para colocaciones tradicionales a 30 días muestran diferencias entre las principales entidades. El último relevamiento disponible del comparador del BCRA ubica a los bancos de mayor volumen de depósitos en los siguientes niveles:

Banco Macro: 19,50% TNA

19,50% TNA BBVA: 19,50% TNA

19,50% TNA Banco Hipotecario: 19,50% TNA

19,50% TNA Banco Nación: 18,75% TNA

18,75% TNA Banco Credicoop: 18,50% TNA

18,50% TNA ICBC: 18,10% TNA

18,10% TNA Banco Galicia: 17,75% TNA

17,75% TNA Banco Ciudad: 18% TNA

18% TNA Banco Santander: 16,50% TNA

16,50% TNA Banco Patagonia: 16% TNA

La comparación corresponde a las tasas para 30 días que las entidades informan al BCRA. Por eso, no debe utilizarse automáticamente una TNA de ese listado para calcular cuánto paga un depósito a 60 días: cada banco puede establecer una tasa diferente según el período elegido. También existen entidades que ofrecen rendimientos superiores al de los bancos tradicionales. En el relevamiento aparecen, entre otros, Reba con 24%, Crédito Regional con 23,5%, Banco CMF con 23,5%, Banco BICA con 23% y Banco del Sol con 23%.

El BCRA eliminó en marzo de 2024 la tasa mínima obligatoria para los depósitos a plazo fijo. Desde entonces, cada entidad determina libremente el rendimiento que ofrece, por lo que comparar antes de constituir el depósito puede generar diferencias importantes sobre una misma suma.

¿Conviene un plazo fijo a 60 días o elegir un período más corto?

La elección entre 30 y 60 días depende principalmente de cuándo se va a necesitar el dinero y de la tasa disponible al momento de renovar. Un plazo fijo tradicional no permite retirar los fondos antes del vencimiento, salvo que se trate de una modalidad que contemple cancelación anticipada y bajo las condiciones establecidas por la entidad.

Con un período de 30 días, el dinero queda inmovilizado durante menos tiempo y, al vencimiento, el ahorrista puede decidir nuevamente qué hacer con el capital y los intereses. Esa alternativa permite aprovechar una eventual suba de tasas, aunque también deja expuesto al ahorrista a que las entidades reduzcan sus rendimientos cuando llegue el momento de renovar. A 60 días, en cambio, la tasa queda fija todo el período. Si el banco ofrece una tasa superior para ese plazo, el ahorrista conoce desde el inicio cuánto recibirá al vencimiento y evita tener que constituir una nueva operación dentro de un mes.