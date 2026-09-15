Plazo fijo: cuánto tengo que invertir para generar $150.000 en un mes + Agregar ámbito en









Las tasas para depósitos en pesos a 30 días varían entre bancos y también pueden cambiar según el canal elegido para constituir la operación.

Para una colocación a 30 días, el capital necesario cambia según la entidad y el canal elegido.

Al momento de buscar una inversión de corto plazo, el rendimiento que ofrece cada banco es el dato central para calcular cuánto capital hace falta colocar. En un plazo fijo en pesos a 30 días, la Tasa Nominal Anual (TNA) permite estimar el interés que se obtiene al vencimiento y comparar las distintas alternativas disponibles.

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Para alcanzar una ganancia de más de $150.000 pesos, se toma como referencia una colocación de más de $10 millones en el Banco Nación, a partir de las tasas vigentes para sus modalidades de plazo fijo. La entidad establece diferencias entre las operaciones en sucursal y aquellas constituidas por canales electrónicos, por lo que el resultado final no es igual en ambos casos.

Unsplash Cuánto hay que invertir en un plazo fijo para generar $150.000 en 30 días La relación entre el capital inicial, la TNA y la cantidad de días permite calcular cuánto dinero necesitamos para alcanzar esta ganancia puntual. Con los datos del Banco Nación utilizados para esta operación, un inversión de $11.250.000 supera el objetivo de $150.000 en las dos modalidades.

la alternativa presencial , con 16,50% TNA, genera $152.568,49 al vencimiento

, con 16,50% TNA, genera $152.568,49 al vencimiento la electrónica, con 19% TNA, produce $175.684,93 Entre ambas opciones hay un diferencia de $23.116,44 en intereses sobre el mismo capital y durante el mismo período. Por eso, antes de constituir un depósito, conviene verificar si la tasa corresponde a operaciones por home banking o aplicación, o si se trata de la tasa disponible en una sucursal. Las tasas bancarias pueden modificarse y no necesariamente son iguales para todos los clientes.

¿Qué banco ofrece las mejores tasas para plazos fijos? Entre las entidades tradicionales de mayor volumen, las tasas relevadas para colocaciones a 30 días presentan diferencias que impactan directamente en el capital necesario para alcanzar una determinada ganancia. El ranking ubica al Banco Provincia en el primer lugar entre este grupo, seguido por Macro y BBVA.

Banco Provincia: 21% TNA

21% TNA Banco Macro: 19,5% TNA

19,5% TNA BBVA: 19.5% TNA

19.5% TNA Banco Nación: 18.75 % TNA

18.75 % TNA Banco Credicoop: 18,5% TNA

18,5% TNA ICBC: 18,1% TNA

18,1% TNA Banco Ciudad: 18% TNA

18% TNA Banco Galicia: 17,75% TNA

17,75% TNA Santander: 16,5% TNA

16,5% TNA Banco Patagonia: 16% TNA Todo lo que hay que saber sobre el plazo fijo El plazo fijo tradicional consiste en depositar una suma de dinero durante un período determinado. Durante ese tiempo, los fondos quedan inmovilizados y, al vencimiento, el banco devuelve el capital inicial junto con los intereses generados. Para una operación de 30 días, la TNA sirve como referencia para estimar el resultado. La Tasa Nominal Anual no representa directamente lo que se cobra en un solo mes. Para conocer el rendimiento de una colocación de 30 días hay que llevar esa tasa al período de la inversión. Por ejemplo, con una TNA del 20%, $1.000.000 colocados durante 30 días generan aproximadamente $16.400 de intereses. Otro punto importante es que el dinero no queda disponible durante la vigencia de un plazo fijo tradicional. Por eso, el ahorrista debe asegurarse de que no va a necesitar esos fondos antes de la fecha de vencimiento. También es necesario revisar las condiciones particulares de cada entidad antes de confirmar la operación. La TNA tampoco garantiza que ese mismo rendimiento vaya a mantenerse durante todo un año. Si una persona renueva el depósito todos los meses, la tasa puede cambiar en cada nueva constitución. Por eso, no corresponde proyectar automáticamente el resultado de 30 días para los siguientes períodos.