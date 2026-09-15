Plazo fijo: cuánto gano si invierto $1.000.000 durante 30 días

Invertir $1.000.000 a 30 días puede dejar hasta $19.726 de intereses, según la tasa ofrecida por el banco elegido.

Las tasas de los plazos fijos varían según la entidad y pueden generar diferencias de varios miles de pesos para una misma inversión.

El plazo fijo tradicional continúa siendo una de las alternativas utilizadas por los ahorristas que buscan colocar pesos durante un período determinado y conocer de antemano el rendimiento de la operación. Para una inversión de $1.000.000 durante 30 días , la ganancia depende directamente de la Tasa Nominal Anual (TNA) ofrecida por cada banco.

En septiembre de 2026 existe una diferencia importante entre las entidades financieras. Algunas propuestas para colocaciones a 30 días llegan al 24% de TNA , mientras que otros bancos ofrecen tasas inferiores. Por eso, para una misma cantidad de dinero, el resultado final puede cambiar de manera significativa según dónde se constituya el depósito.

Con una TNA del 24% , una inversión de $1.000.000 durante 30 días genera aproximadamente $19.726 de intereses . Al finalizar el período, el ahorrista recibiría alrededor de $1.019.726 , compuesto por el capital inicial más el rendimiento.

El cálculo toma como referencia la tasa nominal anual y la lleva al período de 30 días. La diferencia entre la tasa anual y el rendimiento efectivo del mes se explica porque el plazo fijo se mantiene durante una fracción del año y los intereses se acreditan al vencimiento.

De esta manera, quien coloque $1.000.000 bajo una tasa del 24% TNA obtiene una ganancia cercana a $19.700 en un mes . El importe exacto puede variar según las condiciones informadas por la entidad al momento de constituir el depósito.

¿Cuánto pagan los bancos por un plazo fijo de $1.000.000?

Las tasas no son iguales entre los bancos. Un relevamiento actualizado muestra que algunas entidades ofrecen rendimientos superiores al 20%, mientras que otras se ubican por debajo del 18%. Esta dispersión hace que comparar antes de invertir pueda representar una diferencia de varios miles de pesos.

Entre las opciones relevadas para septiembre aparecen tasas de hasta 24% TNA, mientras que entidades como Banco Provincia se ubican en torno al 21%. En bancos tradicionales también existen diferencias: Banco Nación ofrece actualmente 18,75% TNA para personas a través del canal electrónico, según su información oficial.

Por ejemplo, con una TNA del 21%, $1.000.000 a 30 días genera aproximadamente $17.260 de intereses y termina en $1.017.260. Con una tasa del 18,75%, el rendimiento aproximado sería de $15.411, para un total cercano a $1.015.411.

¿Conviene hacer un plazo fijo por 30 días?

Una de las principales ventajas del plazo fijo es la previsibilidad del rendimiento: al constituirlo, el inversor conoce la tasa aplicada y el plazo durante el cual el dinero permanecerá depositado. Sin embargo, durante esos 30 días los fondos quedan inmovilizados en el plazo fijo tradicional.

Otro aspecto que debe considerarse es la inflación. El rendimiento nominal del depósito no necesariamente implica una ganancia real: para determinar si el dinero mantuvo o aumentó su poder de compra, es necesario comparar el interés obtenido con la evolución de los precios.

Además, como las entidades ofrecen tasas diferentes, comparar antes de constituir el plazo fijo puede mejorar el resultado final. Una diferencia de varios puntos porcentuales en la TNA puede representar miles de pesos adicionales sobre una inversión de $1.000.000.