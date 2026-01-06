Plazo fijo con leve movimiento en las tasas: cuánto gano si invierto $450.000 a 30 días + Seguir en









La opción tradicional para resguardar la plata cuenta con ajustes recientes, con diferencias claras según el canal elegido.

El plazo fijo sigue siendo la opción más elegida por los argentinos para cuidar su dinero. Depositphotos

Arrancó enero y muchos ahorradores están revisando sus opciones para resguardar pesos, sin asumir riesgos. En un contexto tan cambiante para el esquema financiero, las inversiones clásicas como el plazo fijo, mantienen su lugar dentro de las preferidas.

Su principal atractivo pasa por la previsibilidad, ya que desde el principio se conoce el monto final. De todas formas, el rendimiento varía según la modalidad de contratación y la tasa aplicada por cada entidad.

inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos Plazo fijo en enero 2026: cuánto gano si deposito $450.000 a 30 días Para un depósito de $450.000 a 30 días, los números cambian según si la operación se realiza en una sucursal o de manera digital. Si bien en ambos casos el plazo es de 30 días, las tasas no son iguales.

Al contratar de forma presencial, la Tasa Nominal Anual se ubica en 20,50%, con una Tasa Efectiva Anual del 22,54%. Entonces los intereses generados al finalizar el período alcanzan los $7.582,19. Así, el monto total a cobrar al vencimiento es del $457.582,19.

En cambio, al optar por la vía electrónica, el rendimiento mejora. La TNA trepa al 23,50% y la TEA queda en 26,21%. Los intereses suman $8.691,78, así que al final se reciben $458.691,78.

La brecha entre ambas opciones supera los $1.100. Más allá del resultado puntual, el plazo fijo tiene una ventaja frente a otras alternativas, ya que te indica desde el principio cuánto vas a cobrar. De todas formas, también es importante considerar el contexto general. Con ajustes en las tasas, el rendimiento real queda atado a la evolución de los precios y al costo de oportunidad frente a otras opciones financieras. Es por eso que muchos optan por plazos cortos, como de 30 días.

