¿Plazo fijo si o no? Cuánto generan $4.000.000 a 30 días

Las tasas siguen bajas y obligan a invertir sumas cada vez más altas para obtener rendimientos relevantes. Conocé los detalles.

Un depósito de $4.000.000 en Banco Nación puede superar los $62.000 de ganancia.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas de ahorro más utilizadas por los argentinos. Sin embargo, el escenario económico actual es muy diferente al de los últimos años. La desaceleración de la inflación vino acompañada por una reducción de las tasas de interés que ofrecen los bancos, lo que impactó directamente sobre la rentabilidad de los depósitos .

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Como consecuencia, quienes buscan generar ingresos mensuales mediante esta herramienta necesitan inmovilizar montos cada vez más grandes, para obtener rendimientos que impacten en el bolsillo y hagan la diferencia.

Aun así, el plazo fijo sigue siendo elegido por miles de personas, debido a la seguridad que brinda. A diferencia de otros instrumentos, el capital no queda expuesto a la volatilidad de los mercados y el rendimiento se conoce desde el inicio de la operación.

Las tasas ofrecidas por el Banco Nación durante junio presentan diferencias, según la modalidad elegida por el cliente.

En el caso de los depósitos realizados de manera presencial en una sucursal:

la entidad ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50%. Con estas condiciones, una inversión de $4.000.000 durante 30 días genera una ganancia de $50.958,90. Al finalizar el plazo pactado, el ahorrista recibe un total de $4.050.958,90 entre capital e intereses

La situación cambia para quienes constituyen el plazo fijo mediante home banking o canales electrónicos.

en ese caso, la TNA asciende al 19,00%. Con el mismo capital inicial de $4.000.000, el plazo fijo electrónico deja una ganancia de $62.465,75 luego de 30 días. Al vencimiento, el monto acreditado alcanza los $4.062.465,75

La diferencia entre ambas modalidades supera los $11.500. Esto demuestra la importancia de comparar las condiciones disponibles, antes de concretar la inversión.

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Manual del plazo fijo: todo lo que tenés que saber

La principal característica del plazo fijo es la previsibilidad. El rendimiento se conoce desde el momento de la constitución y no depende de factores externos que puedan modificar la rentabilidad durante el plazo acordado. Esta estabilidad lo convierte en una herramienta idónea para perfiles que priorizan la seguridad, por encima de la posibilidad de obtener ganancias más altas.

Actualmente, la mayoría de los bancos permite realizar este procedimiento completamente online a través de home banking o aplicaciones. La modalidad digital no solo simplifica el trámite, sino que además suele ofrecer tasas más competitivas.

Otro punto importante es que el capital permanece inmovilizado durante todo el período acordado. Esto significa que el inversor no puede disponer libremente de esos fondos, sin alterar las condiciones originales del depósito.

La rentabilidad obtenida depende de tres factores fundamentales: el capital invertido, la tasa y el tiempo durante el cual permanece constituido el depósito. En escenarios de tasas reducidas, como el actual, los rendimientos tienden a ser más moderados, incluso para montos millonarios.

A pesar de esto, el plazo fijo sigue ofreciendo algunas ventajas que hacen que siga siendo una de las herramientas más elegidas del mercado. La primera es la seguridad. Los depósitos cuentan con el respaldo del sistema financiero y presentan un riesgo significativamente menor que otras alternativas de inversión.

La segunda es la simplicidad. No requiere conocimientos avanzados sobre finanzas, ni seguimiento permanente de cotizaciones o indicadores económicos. La tercera es la previsibilidad. El inversor sabe exactamente cuánto dinero obtendrá al vencimiento.

También existen limitaciones. La principal es que la rentabilidad puede quedar por debajo de otras alternativas disponibles en el mercado. Además, la inmovilización del capital reduce la flexibilidad.